Arkas Aegean Link Regatta’nın Kazananı Borusan Çılgın Sigma

Bu yıl ilki düzenlenen ve son ayağı Arkas Aegean Link Regatta olan Türkiye Yat Ligi’nde ise şampiyon değişmedi. Borusan Çılgın Sigma’yı Blue Moon ve Beymetal Team Linea Rossa izledi.

Çeşme’nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta, yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etti. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina’nın, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

Rüzgâr açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yelken Ligi’nin de son ayağını oluşturdu. Yarışa ilk kez bu yıl eklenen J70 sınıfı yarışları ile Çeşme kıyıları ayrı bir heyecana sahne oldu.

Bu yıl 38 tekne ve 400’ün üzerinde sporcuyu ağırlayan Arkas Aegean Link Regatta’nın ana sponsorluğunu Arkas’ın denizcilik şirketi Arkas Line üstlenirken geçtiğimiz yıl olduğu gibi FD Architecture tarafından hayata geçirilen, ekolojik ve sürdürülebilir mimarinin en güzel örneklerinden FAMM Urla da yine yarışa katkısını koyuyor. Görkemli kapanış partisinin ev sahipliğini ise YUZU Beach yaptı.

Rüzgar Gibi Estiler

22 Ağustos akşamı Çeşme Marina tarafından Yacht Club’ta gerçekleştirilen açılış kokteylinin ardından ertesi gün startı verilen yarışın ilk günü aynı zamanda özel bir güne de denk geldi. Yelkenciler 23 Ağustos - Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü’nde (Ride Like the Wind Day) Çeşme denizinin güçlü dalgaları ve sert esen rüzgarıyla tek yarışta mücadele etti. Yarışın ilk gününün birincisi ise Arkas Blue Moon olurken ikinci Anythink Dere Construction ve üçüncü Borusan Racing Çılgın Sigma oldu.

100. Yıl Yarışı Cumhuriyet Kupası

Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yarışı’nda 15 knotluk rüzgarda mücadele eden yelkenciler IRC sınıfında orsa pupa yarışı, destek sınıfında ise coğrafi rotada yarıştı.

Yarışın ardından Çeşme Belediyesi Şehir Terası’nda gerçekleşen törende yarışın birincisi Borusan Racing Çılgın Sigma takımı kupasına kavuştu.

Yarışa Yeni Bir Soluk: J70

Üçüncü günde, yarışa eklenen yeni sınıf J70’ler sulardaydı. Arkas’ın Dört Silahşörleri, yeni J70 tekneleri Athos, Porthos, Aramis ve D'artagnan ile dörder kişilik takımlar halinde yarışan yelkenciler 15-20 dakikalık parkurlar halinde gerçekleştirilen şamandıra yarışlarında mücadele etti. Gün boyunca seyircilerin Dilaila Beach Club önünden keyifle izlediği yarışların ardından akşam ise yelkenciler, Evrim Özkaynak ve Grubu konseri ile müziğe doyarken, seramik sanatçısı Verda Sipahi tarafından özel olarak üretilen kupalarına kavuştu. Yarışın birincisi Anything Dere Contruction, ikincisi Blue Moon ve üçüncüsü Courrier Du Coeur oldu.

Dünyada sağlam ve dengeli yapısı ile kısa sürede yelkenciler arasında popülerleşerek one design yarış teknesi olarak kullanılan J70’ler Çeşme sularında ilk kez boy gösterecek. Yelkene yeni başlayan ya da amatör/profesyonel yelken sporcuların rahatlıkla ve kolayca kullanabilmesine olanak sağlayan bu tekneler kolaylıkla sökülebilen karbon direği yatırılıp, salması çekildiğinde kısa süre içinde treyler üstüne aktarılabilmesi sayesinde yarışlar, eğitimler ve günlük geziler için oldukça elverişli özelliklere sahip. Donatma ve taşımada sağladığı bu faydalar J70’lerin dünyada kısa süre içinde popülerleşmesinde bir başka etken. Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü de bu sınıfın öncülüğünü yaparak daha fazla insanı yelken sporuna teşvik etmeyi amaçlıyor.

Arkas Aegean Link Regatta ’23 Şampiyonu Borusan Racing Çılgın Sigma

Sekiz IRC kategorisi ve üç destek sınıfı beş gün boyunca toplam altı yarışta Çeşme sularında mücadele verdi. Beşinci günün sonunda overall’da birincilik kupasını Borusan Racing Çılgın Sigma alırken ikinci Blue Moon ve üçüncü Anything Dere Construction oldu.

Yuzu Beach’te düzenlenen ödül töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran “Biz üç tarafı denizlerle çevrili Çeşme’de son yıllarda yelken sporu adına çok büyük işler yaptık. Özlem Akdurak ve Bernard Arkas’a çok teşekkür ediyorum. Çeşme Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TYF Başkanı Özlem Durak, “Öncelikle bu yarışın mükemmel koşullarda gerçekleşmesini sağlayan hakem arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazı yarışlar var ki çıtayı yüksekterek Türk yelkenciliğinin önünü açıyor. Bu yarış bunlardan biri. EAYK’a çok teşekkür ediyorum. Bu kaliteyi her yıl biraz daha artırarak sizlere sunan Arkas Ailesi’ne, Bernard Arkas’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda bizim Marsilya yolundaki en büyük destekçimiz Arkas Lojistik o nedenle de teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşme Marina, Çeşme Belediyesi, Liman Başkanlığı ve sahil güvenliğe teşekkür ediyorum. Bu gece aynı zamanda ilk defa Türkiye Yat Ligi’nin ödüllerini veriyoruz. Bu ligin önümüzdeki senelerde daha çok katılımla Türk yelkenciliğine değer katan bir ürün haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Bir yarışı daha bitirdik. Her yarışı bir sonraki sene nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu sene J70 yeniliğini kattık. Amacım Türk yelken sporunun gelişmesine katkıda bulunmak. hepimizin keyif aldığı, yelken yapabileceği güzel bir hafta geçirmek. Geldiğiniz için teşekkürler, seneye tekrar bekliyoruz” dedi.

EAYK Başkanı Akif Sezer, “Bu geceden sonra hepimiz önümüzdeki seneyi iple çekeceğiz. Yine yeni sürprizler olacaktır. Hepinizin emeklerine sağlık” dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer, “Bu yarışta emeği geçen herkese, EAYK’A, tüm mesai arkadaşlarıma, Başhakem Eşref Uzun ve hakem heyetimize ve tüm yarış komitesine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yat Ligi’nin Şampiyonları açıklandı

Bir çok spor dalında olduğu gibi yelken dünyasına ilgiyi artırmak ve bu sporun daha büyük bir yelpazeye yayılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi’nin MDK ''Kabotaj'' Kupası, 52. Deniz Kuvvetleri Kupası, Sahil Güvenlik Kupası Ve Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın ardından beşinci ve son ayağı Arkas Aegean Link Regatta oldu. Ligin şampiyonu Borusan Çılgın Sigma, ikincisi Blue Moon ve üçüncüsü Beymetal Team Linea Rossa oldu.

Yuzu Beach’de Çifte Kupa ile Görkemli Kapanış

Her mücadelenin sonunda bir kazanan ve Arkas Aegean Link Regatta’nın sonunda eğlence var. Aynı gecede hem Arkas Aegean Link Regatta’nın hem de TYF Yat Ligi’nin kazananları kupalarına kavuşurken sporcular İskender Paydaş ve Orkestrasının canlı performansı ve sahnesiyle ile eğlencenin keyfini doyasıya çıkardı.

Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan tekne kupanın bir yıllığına sahibi oldu. Bir yıl sonraki yarışta kupa yeni şampiyona verilecek. Yarışı üst üste beş yıl kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak.

Vira Haber