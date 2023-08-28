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Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Düştü

Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Düştü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

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DSİ 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilkbaharda Abant ve Mudurnu derelerinin debilerinin yükselmesiyle yüzde 100 doluluk oranına ve 21 milyon metreküp su seviyesine ulaşan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi azaldı.

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve tarlalarda artan su ihtiyacı nedeniyle yüzde 68'e düştü.

Öte yandan su seviyesinin düşmesi nedeniyle gölde adacık ortaya çıktı.

Vira Haber

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