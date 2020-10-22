Arkas Line, Mersin’den Rusya’ya Reefer Servisine Başlıyor

Arkas Line ve Sealand hatlarının birer gemiyle sürdüreceği bu ortak servis sayesinde, ihraç taze ürünler Mersin Limanı’ndan 4 gün gibi kısa bir sürede, Novorossiysk üzerinden Rusya piyasasıyla buluşacak. Haftalık olarak hizmet verecek bu servise Cosco Hattı da yer(slot) anlaşmasıyla katılacak.

İlk aşamada servis rotasyonu olarak Mersin ve Novorossiysk limanları arasında faaliyet gösterecek bu servisin ilk gemisi olan BOMAR RESOLVE, 30 Ekim 2020 akşamı Mersin limanına yanaşacak. Takip eden haftalarda NELE MAERSK ve SINE A gemileri bu servis altında haftalık olarak hizmet vermeye başlayacak.

Vira Haber