ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa Ve Afrika Komutanının Görevine 'Irkçılık' Suçlamasıyla Son Verildi

Deniz Piyadeleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika komutanı Tümgeneral Stephen Neary'nin, "Komutada hizmet etme kabiliyetine duyulan güven kaybı nedeniyle" görevine son verildiği açıklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre ABD'li general bir süredir, fiziksel eğitim sırasında Siyahlara karşı ırkçı argümanlar kullanıldığı iddiasıyla soruşturma altındaydı.

Soruşturmaya göre Neary, rap müzik eşliğinde beden eğitimi yapıldığı sırada Siyah askerlerden birine "Nigga" (Zenci) sözcüğü hakkında ne düşündüğünü sordu.

Komutanlıkta yer alan biyografisine göre, 1988'de Kolordu'ya katılan General Neary, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarında aktif görev aldı.

Vira Haber