Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han: "MİLGEM Korveti, Pakistan-Türkiye Dostluğunun Sembolü"

Savunma Üretim Bakanı Han, törende yaptığı açıklamada, Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilen MİLGEM korvetinin kızağa konulması için Karaçi Tersanesi'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu geminin Türkiye'den ASFAT ve Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı iş birliğinde yapıldığını aktaran Han, bunun kardeş ülke Türkiye ile iş birliğini yerlileştirme, iyileştirme ve pekiştirme çabalarının gerçek bir kanıtı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA GEMİ ÜRETİLMESİ" VURGUSU

Bu birlikteliğin devam etmesini, Karaçi Tersanesi’nde daha fazla geminin Türkiye ile iş birliği çerçevesinde üretilmesini umduğunu vurgulayan Han, MİLGEM korvetinin Pakistan Deniz Kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacağı konusunda emin olduğunu kaydetti.

Han, Pakistan'ın coğrafi pozisyonu ve mevcut jeo-stratejik çevresi dolayısıyla denizdeki çıkarlarına bağlı olarak güçlü bir donanma inşa etmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, Milli Savunma Bakanı Akar’a, ASFAT’a ve projedeki paydaşlara teşekkürlerini ileten Han, "MİLGEM korveti daima Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacak. Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." dedi.

BARIŞ, GÜVENLİK VE GÜÇ DENGESİNE KATKIDA BULUNACAK

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise korvetlerin son teknoloji silahlara, modern sensörlere ve en gelişmiş platformlara sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, korvetlerin Hint Okyanusu Bölgesi'nde (IOR) barış, güvenlik ve güç dengesinin muhafaza edilmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Vira Haber