Arkas Line Rotasını Hindistan’a Çevirdi

Son olarak Amerika ve Kızıldeniz hattıyla küresel taşımacılık ağına yeni rotalar ekleyen şirket şimdi daha ileriye, Hindistan’a uzanarak uluslararası ağını güçlendiriyor.

Dünya Gemi Sahibi Armatörler Listesi’nde 32. sırada yer alan Arkas Line Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Afrika ve Amerika Doğu Kıyılarındaki başarılı operasyonlarının ardından en son Kızıldeniz ile açtığı kapıdan ilerleyerek servis ağına bir yeni ülke daha ekliyor: Hindistan. Şirketin bu adımı hem yeni pazarlara erişimi arttırmayı hem de müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor.

Yeni Hatlar, Artan Kapasite

2.500- 2.800 TEU kapasiteli dört gemi ile 10 Şubat 2025’te başlayacak olan servis, Haziran 2025 itibariyle 5 gemiye çıkacak ve haftalık olarak hizmet vermeye devam edecek. “India Med Service (IMS)” rotası Ambarlı- Evyap - Aliağa - Mersin - Aqaba - Jeddah - NhavaSheva - Mundra - Jeddah - Aqaba - Alexandria - Ambarlı olacak.

Aynı zamanda Mundra ve Nheva Sheva limanlarından müşterilerinin yüklerini demiryolu bağlantısı ile Hindistan’ın iç bölgelerindeki önde gelen ticaret merkezlerine de ulaştırarak taşımalarında kolaylık sağlayacak.

Akdeniz’de Yeni Servis Tasarımı / Yeni Yapılanma

Yeni “India Med Service (IMS)” hattının hizmete girmesi ile Akdeniz’deki servis ağında yeni bir yapılanmaya da gidilecek. Mevcut GPS (Great Pendulum Service) / EMS (East Med Morocco Service) / SEM (Spain- East Med) servislerini birleştirme kararı alan Arkas Line yeni “Blue Med Service (BMS)” ile daha verimli ve kapsayıcı bir servis yapısı oluşturarak Akdeniz’deki ağını güçlendiriyor.

Gemilerin tamamının Arkas Line tarafından işletileceği “Blue Med Service (BMS)”, Arkas Line’ı bölgede daha güçlü bir konuma getirecek. Bu yeni gelişmeyle birlikte Akdeniz’de yeni rota, Alexandria - Beirut - Lattakia - Mersin - Aliağa - Genoa – La Spezia - Tangier - Casablanca - Valencia - Barcelona - Fos Sur Mer - Genoa - La Spezia - Salerno – Alexandria şeklinde düzenleniyor.

Hindistan Servisi ile birlikte Arkas Line 27 ülkede, 33 Servis ile 72 Limanda hizmet verecek.

Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Arkas Line olarak, yeni coğrafyalara açılma ve müşterilere sunduğumuz servis çeşitliliğini artırma yönündeki çalışmalarımız 2025 senesinde artarak devam edecek. Büyüme planlarımız doğrultusunda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma amacıyla servislerimizi daha yüksek verimlilik için yeniden düzenliyor, yeni pazarlara giriyor, filomuzu gençleştirme yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Haziran 2024’ten beri 1.600 TEU kapasiteli iki gemi ile verdiğimiz Kızıldeniz servisimizi Hindistan’a kadar uzatarak yeni coğrafyalara açılıyoruz ve servis kapasitesini 2.800 TEU kapasiteli beş gemi ile büyüterek Hindistan’dan Akdeniz’e yeni ve direkt “India Med Service (IMS)” başlatıyoruz.

Yeni “India Med Service (IMS)” servisini Akdeniz coğrafyasına daha iyi bir biçimde bağlamak için de yeni bir servis tasarımına giderek GPS/EMS/SEM servislerimizi birleştirdiğimiz ve daha güçlendirilmiş “Blue Med Service (BMS)” de hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Daha Genç, Daha Çevreci Filo

Eylül ayında 360 milyon dolar yatırımla altı yeni nesil eko-dizayn konteyner gemisi için sipariş veren Arkas, gemi sayısını 55’e, TEU kapasitesini ise 112.230’a çıkarıyor. Çin’in üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’nden alınacak, her biri 4 bin 300 TEU olan gemiler, Arkas filosunda bulunan en yüksek kapasiteye sahip gemiler olacak. 2028 yılının Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınacak gemiler Arkas Line tarafından işletilecek. Eko- dizayn yeni nesil gemi olarak inşa edilen gemiler, kapasiteleriyle olduğu kadar yakıt performans ölçüm sistemi sayesinde karbon salınımını düşürerek Arkas’ın sürdürülebilirlik stratejini de destekleyecek.

Vira Haber