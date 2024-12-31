İzmir Büyükşehir'in Körfezdeki Denetim Yetkisi Talebine Bakanlıktan Ret

İzmir Büyükşehir Belediyesinin körfeze deşarj yapan işletmelerin ve deniz kirliliğine neden olan gemilerin denetlenmesine ilişkin yetki talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından olumsuz yanıt geldi.

İzmir Körfezi'nde temizlik seferberliği başlatarak İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapan, bu yıl temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezi kirleten unsurlara karşı önlem almak için de harekete geçti. Körfeze atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi, gemilerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi yönündeki talebe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumsuz yanıt geldi. 27 Aralık'ta Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen yazıda, alıcı ortamlara doğrudan atık su deşarjı yapan işletmeler için denetim yetkisinin devredilmesine ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesi gerektiği, gemilerin denetlenmesi yetki devri talebi için de yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda 2023/3 sayılı genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği bildirildi.

"Üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz"

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Körfezin dip temizlik sorumluluğu sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında. İzmir'in bugününü ve yarınını etkileyecek körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak, dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlıktan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz ancak yetkilerimizde bazı kısıtlamalar mevcut. Körfezin derinlemesine temizliği sadece dip taraması yaparak olmaz. Kirlilik kaynaklarının da önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen bakanlığın körfez için harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

Vira Haber