Arkas Lojistik Logitrans’a Yeniliklerle Geldi

Arkas Lojistik, güçlü ve geniş acente ve network ağı sayesinde hem ihracat hem ithalat yüklemeleri için tüm dünyada limandan limana veya kapıdan kapıya tam hizmet veriyor. Kara yolu ve demir yolunun yanı sıra hava kargo ile de müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan Arkas Lojistik Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda yeni nesil lojistik projelerini ve iki yeni şirketini sektör temsilcilerine tanıttı.

Arkas Lojistik’ten iki Yeni Şirket: Arkas Rail ve Shipeedy Lojistik

Fuarda sektörün önde gelen isimlerini standında konuk eden Arkas Lojistik bünyesinde oluşturduğu iki yeni şirketin de müjdesini verdi.

Parsiyel lojistik hizmetleri altında, parsiyel dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütecek Shipeedy Lojistik A.Ş ile satış öncesi ve satış sonrası sunulacak dijital hizmetle sektörde öncü olmak hedeflenirken, parsiyel lojistik sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek de amaçlanıyor.

Grubun diğer yeni bir şirketi olan Arkas Rail ise çevreye duyarlı, güvenli, fiyat istikrarı sağlayan, taşıma riskinin düşük olduğu, müşteriye tek yüklemede hacim avantajı sağlayan demiryolu taşımacılık sektöründe önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Logitrans fuarında açıklamada bulunan Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Arkas Lojistik olarak zamanın ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunarken, geleceğe yönelik de önemli adımlar atıyoruz.

Grup olarak büyük önem verdiğimiz bu fuarda; denizyolu parsiyel taşımacılığındaki yatırımımız olan “Shipeedy”i ve lojistikte payı her geçen gün artan demiryolu taşımacılığında önemli bir aktör olacak “Arkas Rail”i çözüm ortaklarımıza anlatacağız.

Mevcut güçlü yapımız ve yeni eklenen yatırımlarımızla paydaşlarımıza tek elden kapıdan kapıya ihtiyaca yönelik esnek taşıma çözümleri sunuyoruz. Uçtan uca lojistik konusunda iddiamızı koruyacağız.

Yine bu fuarda ABD’de açtığımız ofisi ve kurduğumuz yapıyı anlatacağız. ABD pazarı Türk şirketleri için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu bölgeye hızla artan ticareti kolaylaştırmak için çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

Dijital Hızda Lojistik

“Dijitalleşme ve hız” temel stratejilerini desteklemek amacıyla son dönemde birçok atılımın içinde olan Arkas Lojistik, AR-CELL ve Ar-tim uygulamalarını tanıttı.

Arkas Lojistik Teknoloji İzleme Merkezi’nde (AR-TİM), sürücülerin gerçek zamanlı izlenmesi, anlık hız, rota ve konum takibi, taşıma bilgilerinin SMS’le sürücülere bildirilmesi ve kabin içi kameralarla seyir kaydı alınıyor.

AR-CELL sürücü mobil uygulaması üzerinden ise yük kabulü, adres ve navigasyon desteği sağlanıyor.