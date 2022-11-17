İstanbul'da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde, beklenen lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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Etiketler : istanbul boğazı, lodos, deniz, gemi, sefer iptali
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