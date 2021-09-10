Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri tek elden yönetecek

Şişecam’ın Mersin’de cama dair tüm lojistik operasyonlarının Arkas Lojistik tarafından tek merkezden ve entegre yönetiminin sağlanacağı Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin açılışı 9 Eylül tarihinde, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ile Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş’un katılımıyla gerçekleşti.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nden cam ambalaj faaliyet alanında 1000 farklı ürünle 40 ülkeye, düzcam alanında 700’e yakın ürünle 50 ülkeye sevkiyat yapılması planlanıyor. Cam ev eşyası faaliyet kolunda ise 250 farklı ürünle 30’a yakın ülkeye ulaşma hedefi bulunuyor. Aylık ortalama 2000’e yakın aracın işlem göreceği Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin tedarik, lojistik, güvenlik gibi süreçlerinin yönetimi ise 120 kişilik bir ekiple Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirilecek. Şişecam’ın Mersin’deki cam ürünlerinin lojistik süreçleri 105 bin metrekarelik kapalı alana sahip lojistık merkezinde yönetilecek.

Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en köklü firmalarından Arkas ve Şişecam’ın iş birliği 90’lı yıllarda Sayın Lucien Arkas önderliğinde konteyner taşımaları ile başladı. O gün başlayan güven ilişkisi bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Yıllar içersinde geliştirdiğimiz iş birliğini artırarak Şişecam’ın yurt dışındaki üretim merkezlerinin lojistik çözüm ortağı olmak öncelikli hedefimiz. Arkas Lojistik olarak hem yurt dışı faaliyetlerinde hem de lojistik merkezinde insan sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek operasyonel verimliliği ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Mersin’de cama dair lojistik operasyonların tek merkezde toplanması adımının entegre bir süreç yönetimine imkan sağlayacağını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıl tamamladığımız birleşme sürecinin ardından ortaya çıkan “Tek Şişecam” yapılanması, bize daha yalın, sade, yönetim süreçlerini merkezileştiren ve bu doğrultuda kolaylaştıran güçlü bir yapı sundu. Mersin’de, camın farklı alanlarındaki tüm lojistik operasyonlarımızı tek bir merkezde toplama hamlemiz de bu yaklaşımın bir başka ürünüdür. Ana faaliyet alanlarımıza odaklanırken, bir yandan da bu faaliyetlerimizi destekleyen stratejik adımlar atmayı sürdürüyor, bu adımlarımızda alanında gücünü kanıtlamış iş ortaklarımızın uzmanlıklarından da yararlanıyoruz” dedi.

Vira Haber