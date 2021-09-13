TDMMB Yönetim Kurulu ile İNTES yöneticileri bir araya geldi

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) yöneticileri, iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yurtdışındaki projelerde ortak hareket edilmesi amacıyla ortak bir toplantı düzenledi.

TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş ile Yönetim Kurulu üyesi Yasin Kalafatoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Karabağ bölgesinde yapılacak yatırım projelerinde ortak hareket edilmesinin yanı sıra, Türkiye’deki projelerde gerçekleştirilen iş birliğinin geliştirilmesi de konuşuldu. Toplantının sonunda, iki kurum arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi kararı alındı.

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a, TDMMB adına fahri üyelik ve plaket takdim edildi.

TDMMB Yönetim Kurulu üyesi Yasin Kalafatoğlu

İNTES hakkında

1964 yılında kurulan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası inşaat iş kolunda faaliyet gösteren 150 üyesi ile Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

İNTES üyesi “İnşaat Sanayicileri” Türkiye’de ve Dünya’da büyük marka projeleri üstlenmekte, inşaatın yanı sıra enerji, tarım, gıda, turizm gibi farklı sektörlerde de yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Yarım asrı aşkın süredir üyelerini ve inşaat sektörünü yurt içi ve yurt dışında tüm kamusal platformlarda temsil etmekte olan İNTES, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumakta, üyeler arasında iş birliğini ve dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

İNTES, ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) inşaat işkolunda üye olan tek işveren sendikasıdır.

TDMMB hakkında

TDMMB, Türk dünyasında dilde fikirde işte birlik paydasını Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirilmesi, mesleki eğitimlerin, mesleki gelişmelerin ve alan uygulamalarının müşterekliğinin sağlanmasının yanında; çeşitli sebeplerle tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen mimari eserlerin durum tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmelerini sağlamak için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Vira Haber

