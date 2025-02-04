Arkas Lojistik’e “Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi” Ödülü

Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında yapılan çalışmaları bütünleşik disiplin ile değerlendiren “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, bu yıl 11. kez 'Yılın İtibarlıları'nı ödüllendirdi.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde düzenlenen yarışmada ödüle hak kazanan markalar halk oylamasıyla belirlendi.

Türkiye’de geniş şube ağı, depoları ve özvarlık gücüyle yurtdışında da başta ABD, Hindistan, Mısır, Polonya olmak üzere global pazarlardaki hızlı büyümesiyle dikkat çeken Arkas Lojistik “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

70 kategoride, 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucu markaların ödüllendirildiği araştırmada Arkas Lojistik başarısını bir kez daha gösterdi.

Ödül törenine Arkas Lojistik Grubu Başkan Yardımcıları Serhat Kurtuluş, Cüneyt Evre, Arkas Lojistik Genel Müdürü Berkin Akansel, Yönetici Direktörü Berna Ersan ve Kurumsal İletişim Direktörü Serdar Kuter katıldı.

Törende konuşan Arkas Lojistik Grubu Başkan Yardımcısı Serhat Kurtuluş şunları söyledi. “Halkın takdiriyle kazanılan bu değerli ödülle 2025 yılına başlamak bizleri mutlu etti. Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir köprü konumunda. Biz de bu doğrultuda hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Bizleri bu ödüle layık görenlere, bu çalışmayı yapanlara ve bu ödülü almamızı sağlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.”

Arkas Holding çatısı altında 1989 yılından bu yana hizmet veren Arkas Lojistik; karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, intermodal, forwarding ve depolama hizmetleri sunuyor.

Vira Haber