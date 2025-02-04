QTerminals Antalya, Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisini Ağırladı 

Yıl boyunca çeşitli ülkelerden gelen kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan, QTerminals Antalya, yılın ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Kıbrıs Paphos Liman’dan kalkarak, Yunanistan’ın Rodos Adası’na varmak üzere yola çıkan Saga Cruises şirketine ait olan “M/V Spirit of Adventure” isimli yolcu gemisi Antalya Limanı’na demir attı.

1440 kişi Antalya’da Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadı

Sezonun ilk gemisi olan, 58 bin 250 gross ton ve 236 metre uzunluğundaki “M/V Spirit of Adventure” ile gelen 943 yolcu ve 497 mürettebatla toplam 1440 kişi, QTerminals Antalya Liman İşletmeleri tarafından büyük bir başarıyla ağırlandı.

QTerminals Antalya Kruvaziyer Terminali'nde konaklayan yolcular, terminalin konforlu hizmetlerinden yararlanırken, Antalya’nın tarihi dokusunu ve eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular. Büyük bir çoğunluğu Birleşik Krallık’tan gelen misafirler, en sevilen tatil lokasyonlarından biri olan Antalya’da unutulmaz bir keşif deneyimi yaşayarak limandan ayrıldılar.

Vira Haber