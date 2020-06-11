Arkas Lojistik’ten demir yolunda öncü bir hamle daha... 2017 yılında BTK(Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattında ilk demiryolu taşımasını başlatan Arkas Lojistik, Çin-Türkiye Demir İpek Yolu’nda Marmaray bağlantısı ile transit olarak Avrupa’ya yük taşımaya başladı.

Marmaray’da kıtalar arası yük taşımacılığının başlamasıyla birlikte Çin-Avrupa koridorundaki demir yolu taşımalarına başlayan Arkas Lojistik, 18 günlük transit süreyle yükleri Çin’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Marmaray bağlantısı ile Avrupa’ya taşıyor.

Haftada bir yapılması hedeflenen servisin sıklığı potansiyele bağlı olarak artırılacak. Servisin kesintisiz hatla ihracatın artmasına ve hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Marmaray’da yük taşımacılığının başlaması aslında varlığının ve fonksiyonunun önemini daha çok gösterecek. Sektörün uzun zamandır beklediği bir durumdu. Demir yoluna öncü yatırımlar yapan bir kurumuz. Bu noktada çok kritik ve Arkas Holding’in çok önemsediği bir konu da kara terminalleri.

Kara terminalleri; demiryolu, deniz yolu ve kara yolunun aynı anda hat mantığında birleşmesini ve oradan dağıtımın yapılmasını sağlayacak. Arkas olarak Duisport ortaklığıyla Kartepe Köseköy’de yapımına başladığımız kara terminali Railport da bu bakımdan önemli ve Marmaray’a entegre olacak. Bu günümüz şartlarına uygun şekilde hem temassız operasyonu destekliyor hem de lojistik açısından yeni dünyada Türkiye’nin bir paya sahip olmasını sağlayacak” dedi.

ÇİN-TÜRKİYE DEMİR İPEK YOLU’NDAN AVRUPA’YA KAPIDAN KAPIYA TAŞIMA

Arkas Lojistik’in demir ipek yolu servisindeki hat Çin’in XI’AN kentinden başlıyor. Kapıdan kapıya taşıma yapılan bu serviste Arkas Lojistik XI’AN istasyonuna kadar ön taşımaları da gerçekleştiriyor. Hat, XI’AN’dan Kazakistan’a ulaşarak Hazar kıyısındaki Aktau Limanı’na varıyor. Buradan Bakü, Tiflis ve Kars güzergahıyla Türkiye’ye ulaşıyor. Kars üzerinden İzmit’e bağlanıyor ve Marmaray’ı takiben Avrupa’ya uzanıyor.

DEMİR YOLUNDA İLKLERİ BAŞLATTI...

Filosunda bulunan 700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden limanlarına ithalat ve ihracat konteyner demir yolu taşımaları yapan Arkas Lojistik, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir yolu Hattı’nda Türkiye’den ilk trenini yükleyerek tarifeli seferleri başlatan şirket olmuştu. Yakın zamanda da Kırgızistan’ın Oş şehrine 30 vagon ve 60 konteynerden oluşan alimünyum elektrik kablosu taşıyan Arkas Lojistik, böylelikle yaklaşık 5.500 km mesafeye Türkiye’den tek seferde ilk ihracat trenini çıkaran şirket olarak öne çıkmıştı.

Vira Haber