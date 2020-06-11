16. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı Viaport Marina Tuzla'da Gerçekleşecek

Global Denizcilik Sektörünün buluşma platformu olan Exposhipping Expomaritt Istanbul, 16. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 06-09 Nisan 2021 tarihlerinde IMEAK Deniz Ticaret Odası adına, Informa Markets organizatörlüğünde Viaport Marina Tuzla'da gerçekleşecek.

Fuar hazırlıkları devam ederken dijital iletişimin öne çıktığı bugünlerde denizcilik sektörünün birbiriyle etkileşimini arttırmak amaçlı Digital Maritime Week'te bu yıl ilk defa gerçekleşecek.

Digital Maritime Week Nedir?

Digital Maritime Week, Informa Markets Maritime markalarını tek bir platformda biraraya getirmek ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Denizcilik Sektörü profesyonellerine benzersiz içerikler sunmak üzere bu sene ilk defa düzenlenmektedir.

22-26 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ve 5 gün sürecek Digital Maritime Week'te yer alacak webinarlar aracılığıyla Denizcilik Sektörünü biraraya gelecek.

Expomaritt Exposhipping İstanbul, Digital Maritime Week kapsamında 24 Haziran 2020 Çarşamba günü Seatrade Başkanı Chris Hayman moderatörlüğünde, BIMCO Başkanı Sayın Şadan Kaptanoğlu'nun katılacağı sohbete ev sahipliği yapacak.

COVID-19 salgınının Türk Denizcilik sektörüne etkisinin derinlemesine inceleneceği bu oturumda aşağıdaki başlıklara odaklanılacak:

Oil market ticaretindeki bozulmanın ve dalgalanmanın denizcilik üzerindeki etkisi

Pandemi etkisinin ardından büyük pazarlar için toparlanma modeli

İklim değişikliği ve dijital teknoloji gibi önemli zorluklara sektörün yanıtı

Önde gelen Informa Markets Maritime markalarının katılımıyla 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Digital Maritime Week kapsamında, Expomarrit Exposhipping Istanbul’un ev sahipliği yapacağı bu webinara katılım ücretsiz.