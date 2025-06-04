Arkas Lolistik Grubu Transport Logistic 2025 Fuarı’na Katıldı

Arkas Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez “Küresel ticarette dönem dönem kurallar değişiyor. Kimi zaman bir salgın hastalık, kimi zaman savaşlar, ambargolar veya son dönemde gördüğümüz tarife savaşları kuralları sil baştan değiştiriyor. Tüm bu değişimler ticareti dolayısıyla lojistik sektörünü doğrudan etkileniyor. Bu hızlı değişen koşullar karşısında bizler de çok dinamik, hızlı, esnek olmalıyız ve kaliteden ödün vermeden hizmet sunmalıyız. Türkiye’nin köklü firması Arkas Lojistik de bu değişime uygun hareket ederken uzun vadeli stratejiler belirliyor. Türkiye’den aldığımız güçle küresel anlamda büyüme stratejimiz devam ediyor. Sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil lojistiği de önceliklendiriyoruz” dedi.

“Dünya Çapında Uçtan Uca Lojistik Hizmeti Sunuyoruz”

Onur Göçmez; “Transport Logistic Fuarı’nda rüzgar türbini taşıması ve kurulumu ile proje taşımacılığı için kurduğumuz Arkas Heavy’i, demiryolu yatırımımız Arkas Rail’i, intermodal taşımacılık için kurduğumuz Arlogic’i uluslararası arenada tanıtmış olduk. Diğer taraftan ABD’de, Hindistan’da, Mısır’da, Polonya’da kurduğumuz şirketlerimiz ile Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya ve Ukrayna’daki ofislerimizle küresel ticarette uçtan uca yaptığımız lojistik çözümleri anlattık. Diğer taraftan verimliliği artıran ve sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan dijital çözümlerimiz konusunda ziyaretçilerimizi bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

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