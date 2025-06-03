Kıbrıs Barış Harekatı'na Katılan Tank Saros Körfezi'nde Batırıldı

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği (ESTAB) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen "Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi" çerçevesinde denize tank batırıldı. Daha önce uçak ve gemi batırılarak oluşturulan yapay resifler zincirine şimdi de bir askeri tank eklendi. Sualtı yaşamını desteklemek, dalış turizmini geliştirmek ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje ile tank, İbrice Limanı açıklarında 12 metre derinliğe batırıldı. Batırılan tankın 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca tankın Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanıldığı ve "Gazi" olarak nitelendirildiği ifade edildi. Tank, Türkiye'nin ilk en sığ batığı ünvanını da bu sayede elde etmiş oldu. Bu girişimle Saros Körfezi'nin hem biyolojik çeşitliliğin artırılması hem de dalış turizmi açısından cazibe merkezi olması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce uçak ve gemi batırıldığını ifade ederek, şimdi ise tankın su altına bırakılmasının turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Vira Haber