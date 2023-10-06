Arkas M.A.T. Sailing Team Saint Tropez’de Tek Türk Takımı

Dünyanın sayılı yelken yarışlarından biri olan ve 250 teknenin yarıştığı Les Voiles de Saint-Tropez 2023’ye Türkiye’den katılan tek takım olarak ülkemizi temsil eden Arkas M.A.T. Sailing Team, yarışların üçüncü gününde overall kategorisinde ilk beşte yer alıyor.

Arkas M.A.T. Sailing Team, Classic, Modern, Maxi gruplarında 15 kategoride yapılan yarışlarda, 24 teknenin rakabet ettiği IRC C grubunda, Blue Moon isimli MAT 1220 model teknesi ile yarışıyor.

Yarışlar için Çeşme’den yola çıkan Blue Moon, 16 gün süren yolculuğu sonrası 1233 deniz mili yol katederek Saint Tropez’e ulaşmıştı. Yarışların ilk günü 5-8 knot rüzgarda mücadele eden takım, finiş çizgisini geçen 9. tekne oldu. İkinci günün yarışını 6., üçüncü günün yarışını ise 8. olarak tamamladı. 3. gün sonuçlarına göre overall sıralama 5. oldu. 8 Ekim Pazar günü yapılacak kapanış partisinin ardından yarışın kupaları sahiplerini bulacak.

Sırada Rolex Var

Arkas M.A.T. Sailing Team, Saint- Tropez’in ardından Malta Kraliyet Yat Kulübü (Royal Malta Yacht Club) tarafından düzenlenen ve Akdeniz’in en zorlu açık deniz mücadelelerinden biri olan Rolex Middle Sea Race’te yarışacak. 22 – 29 Ekim tarihleri arasında IRC, ORC, Mocra ve Class 40 sınıflarında yapılacak yarışlarda Arkas M.A.T. Sailing Team iki Türk takımdan biri olarak yer alacak. 2015 yılında Giraglia Rolex Cup’ta IRC3 sınıfında birincilik elde eden takım, bu yarıştan da başarı ile dönmeyi hedefliyor.

Yüzde Yüz Türk Takım, Türk Tersane ve Türk Sanatçılar

Ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Arkas Sailing Team ekibi uzun yıllardır yelkenle uğraşan Tolga Yağlı, Serhat Altay, Serkan Yapan, Batu Zingal, Altuğ Şenermen, Deniz Altay, Mert Çizmecioğlu, Turgut Gürbüz, Berk Can Çankaya, Targan Hazarhun, Metin Şerifhan, Şafak Temür ve Alican Uğurlu’dan oluşuyor. Tamamı Türk ve hepsi bordrolu yelkencilerden oluşan takım, Rolex Malta Middle Sea Race, Marmaris International Race Week, BAYK Kış Trofesi, Deniz Kuvvetleri Kupası ve EAYK-Çeşme Marina Kış Trofesi gibi uluslararası ve ulusal yarışlarda önemli başarılara imza attı.

Vira Haber