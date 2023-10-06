'Ukrayna İnsansız Deniz Aracını İmha Ettik'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “5 Ekim'de Kara deniz 'in kuzeybatı kesiminde Kara deniz Donanması’nın deniz havacılık gücü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız botu keşfetti ve imha etti.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’nın insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen bir diğer açıklamada da şunlar kaydedildi:

"5 Ekim’de Moskova saatiyle 15.00 sularında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi durduruldu. Görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna İHA’sını Bryansk üzerinde vurdu."

Vira Haber