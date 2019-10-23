Arkas Rusya Ekspres servisi başlatıyor

Arkas ve Sealand hatlarının birer gemiyle sürdüreceği bu ortak servis sayesinde taze ürün ihracatı yapacak tüm tedarikçiler, Mersin Limanı’ndan 4 gün gibi kısa bir sürede, Novorossiysk üzerinden Rusya piyasasıyla buluşacak. Haftalık olarak hizmet verecek bu servise Cosco Hattı da yer anlaşmasıyla katılacak.

İlk aşamada servis rotasyonu olarak Mersin ve Novorossiysk limanları arasında faaliyet gösterecek bu servisin ilk gemisi olan Emma A, 1 Kasım 2019 akşamı Mersin Limanı’na yanaşacak.

Vira Haber