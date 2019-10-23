FİBA Grubu’na yeni başkan

FİBA Holding ile FİNA Holding'in yönetim kurulu başkanlıklarına Murat Özyeğin getirildi. FİBA Holding'den yapılan açıklamaya göre, FİBA Holding ile FİNA Holding'in genel kurul toplantıları gerçekleştirildi. Her iki holdingin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilen Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den görevi devraldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun onursal başkanı unvanını alırken, Fibabanka'daki ve Credit Europe Moskova'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek.

Genel kurul toplantısında konuşan Hüsnü Özyeğin, iş hayatında 50 yılı geride bıraktığını, bu süreçte 32 yıl önce Finansbank'ı kurarak FİBA Grubu'nun temellerini attığını belirtti.

Türkiye'ye güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettikleri 32 yıl geçirdiklerini kaydeden Özyeğin, "FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık. En önemlisi de bu başarılar, sadece iş sonuçları değildi. Grubumuza dünya çapında itibar kazandıran, iş dünyası tarihimize geçen ve ülkemize çok büyük yatırım çeken işlerdi." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin bugün adını koyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Murat Özyeğin, işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003'ten beri de grubumuzda çalışıyor. Finansbank'ın satışı sonrası grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bu kararı alırken, grubumuzun sürdürülebilirliğinin gelecek nesilleri de kapsaması için uzmanlarla birlikte son bir yıl içinde yoğun olarak çalıştık. Bu çerçevede bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerimi Murat Özyeğin'e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay'ın da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor: "

"İş hayatına 16 yaşında veznede başladım"

FİBA Grubu'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurt dışında yatırım bankacılığıyla devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur. Stratejik bakış açısını, başarmak için çok çalışmayı, sürdürülebilirliği gözetmeyi ve üretmekten mutlu olmayı babamdan öğrendim. Grupta çalıştığım 16 yılda pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da kardeşim Ayşecan Özyeğin Oktay ve tüm yöneticilerimizle birlikte grubumuz ve ülkemiz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız."

Yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük bankanın sahibi

Hüsnü Özyeğin tarafından 1987'de kurulan FİBA Grubu, 12 ülkedeki 67 şirkette 48 ulustan 13 bin çalışanla faaliyet gösteriyor. 1969'da Harvard İşletme Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlayan Hüsnü Özyeğin, 1977'de Pamukbank, 1984'te Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü oldu. 1987'de Finansbank'ı kurarak FİBA Grubu'nun temellerini attı.

Grup, halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurt dışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. Credit Europe Bank, başta Hollanda ve Rusya olmak üzere 10 farklı ülkede 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor. Grubun finans sektöründeki diğer faaliyetleri ise sektörünün öncü oyuncusu Gelecek Varlık, ayrıca Fiba Faktoring ve Fiba Emeklilik ve Hayat ile sürdürülüyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe öncü

FİBA Grubu bünyesinde bulunan FİNA Enerji, faaliyette olan 369 M'lik rüzgar ve 40 MW'lik güneş santralleri ile devam etmekte olan 260 MW'lik rüzgar yatırımlarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründe öncü rol oynuyor.

Dünyaca ünlü moda markaları Marks&Spencer, GAP ve Banana Republic'in Türkiye, Rusya, ve Ukrayna'daki franchising haklarının sahibi olan FİBA Grubu, perakende sektöründeki 160 mağazasıyla markaların bölgedeki güvenilir ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Romanya'da Bucuresti Mall ve Plaza Romania, Çin'de StarMall Shenyang Plaza, Moldova'da MallDova ile FİBA Grubu, bu ülkelerde gayrimenkul geliştirme sektöründeki en büyük Türk yatırımcı oldu. Metro AG ile ortak olarak M1 Merkez AVM'leriyle yurt içinde de geniş bir yatırım portföyüne sahip FİBA Grubu, Swissotel The Bosphorus ile turizm sektöründe de yer alıyor.

Grup, eğitim alanına öncelik vererek sosyal sorumluluk çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) desteği ile sürdürüyor. Gerçekleştirilen 65 okul ve yurt inşası ve eğitim programlarıyla 1,5 milyon insanın hayatına dokunan FİBA Grubu, ülkenin nitelikli insan gücüne yatırım yapıyor.

Murat Özyeğin kimdir?

Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998'de tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası'nın New York ofisinde şirket birleşme ve satın alma grubunda finansal analist olarak iş hayatına başlayan Özyeğin, 2000 yılında şirketin Londra ofisine kıdemli analist unvanıyla transfer oldu.

Özyeğin, Harvard Üniversitesi'nde 2003'te MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding'te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev alan Özyeğin, grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

Murat Özyeğin, grup şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Global İlişkiler Forumu, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekilliği ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini sürdürüyor.

Ayşecan Özyeğin Oktay

Duke Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ayşecan Özyeğin Oktay, 2003-2005'te Finansbank'ta Bireysel Bankacılık bölümünde ve 2005-2007'de FİBA Grubu'nda İş Geliştirme ve Strateji bölümünde farklı projelerde aktif rol aldı.

Stanford Üniversitesi MBA programını 2009'da tamamladıktan sonra tekrar FİBA Grubu'na katılan Oktay, başkan yardımcılığı görevini üstlenmeden önce, 10 yıl FİNA Holding'in ve çeşitli iştiraklerinin yönetim kurulunda üye olarak görev aldı.

Ayşecan Özyeğin Oktay, Fiba Grubu'nda görevlerinin yanı sıra Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak Özyeğin ailesinin sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük ediyor. Ayrıca Stanford İşletme Yüksekokulu İdari Danışma Kurulu, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, Ashoka Sosyal Girişimcilik Destekçi Ağı, Doğal Hayatı Koruma Derneği Mütevelli Heyeti, Synergos Hayırseverler Ağı, UN SDSN Danışma Kurulu, Esas Sosyal Danışma Kurulu ve Endeavour Mentörlük Ağı üyesi durumunda.

Vira Haber