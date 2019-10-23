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  4. IBIA'nın bu yılki toplantısı İstanbul'da yapılıyor
IBIA'nın bu yılki toplantısı İstanbul'da yapılıyor

IBIA'nın bu yılki toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Uluslararası Bunkerciler Derneği'nin (IBIA) bu yılki toplantısını DTO Plus'tan izleyebilirsiniz.

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