Arkas TURMEPA II 720 Bin Litre Deniz Suyunun Temiz Kalmasını Sağladı

Arkas Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğinde 2006 yılında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapımını ve işletmesini Arkas Holding’in üstlendiği ARKAS TURMEPA II atık toplama teknesi, 14. yılında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Temmuz ayı ortalarında başlanan atık toplama işlemi 1 Kasım itibariyle tamamlandı. Tekne, bu yıl daha yoğun tekne trafiği olan Çeşme koylarında; Aya Yorgi Koyu, Hacettepe Koyu, Bademli Koyu, Dalyan Kocakarı Koyu ve Çeşme Merkez Limanı’nda haftanın 6 günü hizmet verdi.

2020 YAZ DÖNEMİNDE 300 TEKNEDEN 90 BİN LİTRE ATIK TOPLADI

Bu yıl sezona Temmuz ayında başlayan Arkas TURMEPA II atık toplama teknesi Ekim sonuna kadar toplam 300 tekneden atık alımı gerçekleştirdi. Bu teknelerden toplanan atık miktarı yaklaşık 90 bin litreye ulaştı. Bu sayede 720 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmış oldu. 3,5 ay süren çalışmalara bakıldığında tekne – atık verilerinde geçmiş yıllara oranla yüzde 30 artış meydana geldiği gözlemlendi.

ARKAS TURMEPA II İLE 15.2 MİLYON LİTRENİN ÜZERİNDE DENİZ SUYU TEMİZ KALDI

Arkas TURMEPA II teknesinin 2006 yılından bu yana topladığı atık su miktarı 1.9 milyon litreye ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 100 bin damacana suyun hacmine eşdeğer. 15.2 milyon litrenin üzerinde deniz suyunun da temiz kalması sağlanmış oldu. Arkas TURMEPA II 2021 sezonunda da Çeşme koylarında denizi korumaya devam edecek.

Vira Haber