Bakan Karaismailoğlu Açıkladı: Ankara-İzmir Arası Trenle Üç Buçuk Saate İnecek

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, 2002'de Türkiye'de başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağı"nın yenilenme, dönüşüm süreciyle devam ettiğini belirtti.

Bu dönüşümün, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme, lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerle ülkeyi daha ileri taşımaya gayret ettiklerini söyledi.

Ana motivasyon kaynağının, bütünsel kalkınmaya sağladıkları katma değer olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çünkü insanımızın refahı ve mutluluğu ancak bütünsel kalkınma ile tesis edilebilir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye'nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, 2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar lira yatırım yaparak hayata geçirdik. Yatırım harcamalarımızda yüzde 62,1’lik pay ile kara yolu birinci sırada yer alıyor. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013'te yüzde 33 iken, 2020'de bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023'te yüzde 60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 214,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86'sı tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile birlikte 30,3 milyar lira daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, yatırım portföylerinde 463 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam büyüklüğünün 638,2 milyar lira olduğunu, bunda yaklaşık 263,5 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin sadece coğrafi değil tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik avantajlarıyla da dünyanın en kıymetli bölgelerinden biri üzerinde yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, bulunulan coğrafyada, 1 milyar 603 milyon insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar Gayrisafi Milli Hasılaya sahip, 8 trilyon 51 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabildiğini anlattı.

"YATIRIMLARIN TOPLAM İSTİHDAMA ETKİSİ YILLIK ORTALAMA 703,3 BİN KİŞİ"

Yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında kara yoluna 98,9 milyar dolar, demir yoluna 29 milyar dolar, hava yoluna 14,7 milyar dolar, deniz yoluna 1,7 milyar dolar ve haberleşmeye 14,4 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Toplam 158,7 milyar dolarlık kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme yatırımlarının getirilerini görüyoruz. 2003-2019 yıllarında yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818,8 milyar dolarlık etkisi oldu. Yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703,3 bin kişi olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yatırımların ülke ekonomisi için hatırı sayılır tasarruf sağladığını, yatırımlar sayesinde ülkenin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2019’da 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettiklerini bildirdi.

Kara yollarında ortalama hızın yükselmesi, kısalan ulaşım süreleri, Yüksek Hızlı Trenler, artan hava yolu taşımacılığı sayesinde 2,8 milyar dolar zaman tasarrufu sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Kısalan yollar, daha az yakıt ve bakım harcaması olan demir yolu ve hava yoluna geçiş sayesinde, araç bakımından ve yıpranmadan 3 milyar dolar tasarruf sağladık. Bunun dışında sağladığımız yakıt tasarrufu 1,2 milyar dolar. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde 12 bin 353 hayat kurtardık. Kısalan yollar, kent içi raylı sistem hatları ve Yüksek Hızlı Tren ile çevre dostu taşıma modlarına geçişle, 10,3 milyon dolar değerinde CO2 emisyon tasarrufu ve kamu hizmetlerinin kağıtsız ortama taşınmasıyla da 20 milyon dolar kağıt tasarrufu sağladık. Vatandaşların e-Devleti kullanmasıyla kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabilmesi, 1,8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağladı, bu, Kamu İşgücü Verimliliğine de artış olarak yansıdı." diye konuştu.

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantaja dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demir yollarında yeni atılım başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, son 18 yılda demir yollarına 169,2 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2020'de salgına rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadığını vurgulayarak, ayrıca "temassız taşımacılık" avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış öngörüldüğünü kaydetti.

"ÇİN-TÜRKİYE ARASINDAKİ 12 GÜNLÜK SEYİR SÜRESİNİ 10 GÜNE DÜŞÜRECEĞİZ"

Özellikle uluslararası taşımalardan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116 artış, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 artış ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış beklediklerini dile getiren Karaismailoğlu, coğrafi konumun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini anlattı.

İlerleyen yıllarda, kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2020’de dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu yılın sonunda toplam yolcu sayısında 2019'a göre yüzde 36’lık düşüş beklediklerine dikkati çekerek, demir yollarında 2020 yılı yük taşıma hedefinin 35,28 milyon ton olduğunu ifade etti.

"ANKARA-SİVAS YHT HATTINDA YÜZDE 95 FİZİKİ İLERLEME SAĞLANDI"

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını açıklayan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresinin 12'den 2 saate düşeceğini, yakıttan, zamandan, çevresel etkilerden tam 10 saat kazanılacağını ifade etti.

Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 11 saatten fazla." dedi.

Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesini hedeflediklerini, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapmayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu hat Bursa ve Bilecik’in sanayi performansını kat be kat artıracak. Bu hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilecek ve bölgelerdeki imalatların demir yolu ile taşınması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolu yapım çalışmalarına paralel olarak, yük ve yolcu yoğunluğunu dikkate alarak belirledikleri güzergahlarda etüt proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, toplam 3 bin 456 kilometrelik hatta ise etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını, demir yolu hatlarının yüzde 45'ini elektrikli hale getirdiklerini, böylece hem verimliliği artırdıklarını hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı işletmeciliğe geçildiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 2023 yılı sonu hedeflerinin elektrikli hat uzunluğunu yüzde 77'ye çıkarmak olduğunu vurgulayarak, demir yolu hatlarının yüzde 51'ini sinyalli hale getirdiklerini kaydetti.

Fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük merkezlerinin demir yolu bağlantısının sağlanmasının, taşıma maliyet ve miktarında daha rekabetçi olmak açısından son derece belirleyici olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, kıtaların buluşma noktasında yer alan konumuyla Türkiye'nin, bölgesel yük taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, 2002'de Türkiye'de başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağı"nın yenilenme, dönüşüm süreciyle devam ettiğini belirtti.

Bu dönüşümün, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme, lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerle ülkeyi daha ileri taşımaya gayret ettiklerini söyledi.

Ana motivasyon kaynağının, bütünsel kalkınmaya sağladıkları katma değer olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çünkü insanımızın refahı ve mutluluğu ancak bütünsel kalkınma ile tesis edilebilir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye'nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, 2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar lira yatırım yaparak hayata geçirdik. Yatırım harcamalarımızda yüzde 62,1’lik pay ile kara yolu birinci sırada yer alıyor. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013'te yüzde 33 iken, 2020'de bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023'te yüzde 60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 214,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86'sı tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile birlikte 30,3 milyar lira daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, yatırım portföylerinde 463 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam büyüklüğünün 638,2 milyar lira olduğunu, bunda yaklaşık 263,5 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin sadece coğrafi değil tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik avantajlarıyla da dünyanın en kıymetli bölgelerinden biri üzerinde yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, bulunulan coğrafyada, 1 milyar 603 milyon insanın yaşadığı, 39 trilyon 410 milyar dolar Gayrisafi Milli Hasılaya sahip, 8 trilyon 51 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabildiğini anlattı.

"YATIRIMLARIN TOPLAM İSTİHDAMA ETKİSİ YILLIK ORTALAMA 703,3 BİN KİŞİ"

Yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında kara yoluna 98,9 milyar dolar, demir yoluna 29 milyar dolar, hava yoluna 14,7 milyar dolar, deniz yoluna 1,7 milyar dolar ve haberleşmeye 14,4 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Toplam 158,7 milyar dolarlık kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme yatırımlarının getirilerini görüyoruz. 2003-2019 yıllarında yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818,8 milyar dolarlık etkisi oldu. Yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703,3 bin kişi olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yatırımların ülke ekonomisi için hatırı sayılır tasarruf sağladığını, yatırımlar sayesinde ülkenin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2019’da 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettiklerini bildirdi.

Kara yollarında ortalama hızın yükselmesi, kısalan ulaşım süreleri, Yüksek Hızlı Trenler, artan hava yolu taşımacılığı sayesinde 2,8 milyar dolar zaman tasarrufu sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Kısalan yollar, daha az yakıt ve bakım harcaması olan demir yolu ve hava yoluna geçiş sayesinde, araç bakımından ve yıpranmadan 3 milyar dolar tasarruf sağladık. Bunun dışında sağladığımız yakıt tasarrufu 1,2 milyar dolar. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde 12 bin 353 hayat kurtardık. Kısalan yollar, kent içi raylı sistem hatları ve Yüksek Hızlı Tren ile çevre dostu taşıma modlarına geçişle, 10,3 milyon dolar değerinde CO2 emisyon tasarrufu ve kamu hizmetlerinin kağıtsız ortama taşınmasıyla da 20 milyon dolar kağıt tasarrufu sağladık. Vatandaşların e-Devleti kullanmasıyla kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabilmesi, 1,8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağladı, bu, Kamu İşgücü Verimliliğine de artış olarak yansıdı." diye konuştu.

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantaja dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demir yollarında yeni atılım başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, son 18 yılda demir yollarına 169,2 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2020'de salgına rağmen demir yolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadığını vurgulayarak, ayrıca "temassız taşımacılık" avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış öngörüldüğünü kaydetti.

"ÇİN-TÜRKİYE ARASINDAKİ 12 GÜNLÜK SEYİR SÜRESİNİ 10 GÜNE DÜŞÜRECEĞİZ"

Özellikle uluslararası taşımalardan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116 artış, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 artış ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış beklediklerini dile getiren Karaismailoğlu, coğrafi konumun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demir yollarına yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini anlattı.

İlerleyen yıllarda, kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2020’de dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu yılın sonunda toplam yolcu sayısında 2019'a göre yüzde 36’lık düşüş beklediklerine dikkati çekerek, demir yollarında 2020 yılı yük taşıma hedefinin 35,28 milyon ton olduğunu ifade etti.

"ANKARA-SİVAS YHT HATTINDA YÜZDE 95 FİZİKİ İLERLEME SAĞLANDI"

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını açıklayan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresinin 12'den 2 saate düşeceğini, yakıttan, zamandan, çevresel etkilerden tam 10 saat kazanılacağını ifade etti.

Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 11 saatten fazla." dedi.

Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesini hedeflediklerini, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapmayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu hat Bursa ve Bilecik’in sanayi performansını kat be kat artıracak. Bu hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilecek ve bölgelerdeki imalatların demir yolu ile taşınması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolu yapım çalışmalarına paralel olarak, yük ve yolcu yoğunluğunu dikkate alarak belirledikleri güzergahlarda etüt proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, toplam 3 bin 456 kilometrelik hatta ise etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını, demir yolu hatlarının yüzde 45'ini elektrikli hale getirdiklerini, böylece hem verimliliği artırdıklarını hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı işletmeciliğe geçildiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 2023 yılı sonu hedeflerinin elektrikli hat uzunluğunu yüzde 77'ye çıkarmak olduğunu vurgulayarak, demir yolu hatlarının yüzde 51'ini sinyalli hale getirdiklerini kaydetti.

Fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük merkezlerinin demir yolu bağlantısının sağlanmasının, taşıma maliyet ve miktarında daha rekabetçi olmak açısından son derece belirleyici olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, kıtaların buluşma noktasında yer alan konumuyla Türkiye'nin, bölgesel yük taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu bildirdi.

Vira Haber