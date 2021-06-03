“Arkas TURMEPA II” Atık Alım Teknesi 15. Yaz Sezonunu Açtı

Tekne turizmine olan ilginin yoğunluk kazanmasıyla birlikte Çeşme koylarındaki sorumluluğu daha da artan Arkas TURMEPA II, yeni ana makine ve jeneratörleriyle daha hızlı ve çevreci bir yapıya büründü. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan teknenin atık alımında artış olacağı öngörülüyor.

Arkas Holding ve “Deniz varsa hayat var” mottosu ile bilinci artırmaya çalışan DenizTemiz Derneği / TURMEPA iş birliğinde 2006 yılında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapımını ve işletmesini Arkas Holding’in üstlendiği Arkas TURMEPA II atık alım teknesi 15. yılında da denizi kirletilmeden önce korumaya devam ediyor. Tekne, haziran ayına girilmesiyle birlikte çalışmalarına başladı. Arkas TURMEPA II atık alım teknesi, haftanın 6 günü Aya Yorgi Koyu, Hacettepe Koyu, Bademli Koyu, Dalyan Kocakarı Koyu ve Çeşme Merkez Limanı’nda hizmet veriyor. 09.00 – 18.00 saatleri arasında gelen çağrıları yanıtlayan tekne, atıkları alarak tahliye edilmesini sağlıyor. Tek yapılması gereken atıkları denize boşaltmak yerine Arkas Turmepa II teknesini arayıp çağırmak, tekne çaprı gelen yere gidip atıkları alarak atık merkezlerine teslim ediyor.

ARKAS TURMEPA II’DE İNOVATİF DEĞİŞİM

Arkas TURMEPA II teknesinde bu yıl daha hızlı hizmet vermek üzere ana makine ve jeneratörler yenilendi. Teknolojik değişim sayesinde tekne daha az yakıt tüketecek. Böylelikle yakıt sarfiyatında tasarruf sağlanacak. Yeni ana makine ve jeneratörleriyle tekne daha çevreci bir yapıya bürünmüş olarak hizmet verecek.

14,5 MİLYON LİTRE DENİZ SUYUNUN TEMİZ KALMASINI SAĞLADI

Arkas TURMEPA II atık alım teknesinin 2006 yılından bu yana topladığı atık su miktarı 1.8 milyon litreye ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 95 bin damacana suyun hacmine eşdeğer. 14.5 milyon litre deniz suyunun da temiz kalması sağlandı. Tekne, 2020 yaz sezonunda 90 bin litreye atık toplamış ve böylelikle 720 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlamıştı.

Vira Haber