Cumhuriyet Tarihinin İlk 5 Aylık İhracat Rekoru Kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Tecim Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla mayıs ayı geçici dış tecim verilerini, Ankara’da düzenlemiş olduğu toplantıyla deklare etti.

İŞ GÜNÜ SAYISI DÜŞMESİNE RAĞMEN EN YÜKSEK İKİNCİ MAYIS AYI İHRACATI

Genel Tecim Sistemi’ne (GTS) gore, mayıs ayında ihracat bundan önceki senenin aynı ayına gore yüzde 65,5 artışla, 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ile birlikte son 5 ayı üst üste rekorla kapatan ihracat ailesi, geçtiğimiz ay bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine karşın tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Türk ihracatçı, bu senenin ocak-mayıs döneminde ise geçtiğimiz senenin aynı dönemine gore yüzde 38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Son 12 ayda, bundan önceki aynı döneme gore, yüzde 16,6 artışla 193 milyar 267 milyon dolarlık ihracata imza atan ihracat ailesi, 200 milyar dolarlık hedefe güvenilir adımlarla ilerlendiğini gösterdi.

“İHRACATÇIMIZIN HIZLA AŞILANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında inşallah süratli bir aşılama kampanyasıyla birlikte, normalleşme hız kazanacak. Bu aşamada, ihracat ailesi dünyanın birçok noktasıyla direkt teması olması sebebiyle risk altında. Ek olarak, mühim pazarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına başlamış olması, pazara erişimi noktasında çeşitli sorunları bununla beraber getirmektedir. İhracat ailemiz, hükümetimizden, bu minvalde, aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir. Bilhassa yeşil geçişlik hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde sorun yaşamaması adına hızla aşılanması ehemmiyet arz etmektedir.” dedi.

İLK 5 AYDA İHRACAT 85 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayısta ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı ayına gore, yüzde 65,5’lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Senenin ilk 5 ayında ise ihracatımız, yüzde 38,3’lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, senelik ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üstünde bir seviyeye eriştik. İnşallah oldukca daha yüksek sayılara, 200 milyar dolarlara hep beraber ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

25 SEKTÖR İHRACATI ARTIRDI; ÇELİK SEKTÖRÜ LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Mayıs ayında sektörlerin performansı ile ilgili Gülle, şunları söylemiş oldu: “Bundan önceki senenin aynı ayına gore, 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay; 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan Otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Mayıs ayında en kuvvetli artış performansına imza atan sektörler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan Vapur ve Yat sektörü; yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan Mücevher sektörleri oldu.”

FRANSA VE ALMANYA’YA OTOMOTİV İHRACATI ARTTI

Gülle, Birleşik Krallık’a mücevher ihracatının 146 milyon dolar, İspanya’ya hazır giyim ihracatının 144 milyon dolar, Almanya’ya otomotiv ihracatının 136 milyon dolar, Çin’e madencilik ihracatının 100 milyon dolar ve Fransa’ya da otomotiv ihracatının ise 97 milyon dolar arttığına dikkat çekti. Gülle, İstanbul’un çelik ihracatının 520 milyon dolar, Kocaeli’nin kimyevi maddeler ihracatının 392 milyon dolar, İstanbul’un hazır giyim ihracatının 378 milyon dolar, Bursa’nın otomotiv endüstrisi ihracatının 310 milyon dolar ve İstanbul’un kimyevi maddeler ihracatının da 298 milyon dolar arttığını sözlerine ekledi.

Vira Haber