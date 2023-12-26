Arkasair’e Türkiye’nin İlk Challenger 3500’ü Geldi

Ege Bölgesi’nin ilk ve tek özel jetine sahip Arkasair, dünya çapındaki müşterilerine sunduğu birinci sınıf VIP Hava Taksi ve Charter hizmetine çevreye duyarlı, güvenli ve konforu ile öne çıkan yepyeni iş jeti ile devam edecek.

Filosunda bulunan Challenger 300 model uçağını yeni Challenger 3500 ile değiştiren Arkasair, bu model uçağa sahip Türkiye’deki ilk şirket oldu.

22 Aralık Cuma günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen uçak, gümrük işlemlerinin ardından ilk uçuşuna hazır olacak. Arkasair Genel Müdür Yardımcısı Martine De Andria, “VIP Hava Taksi müşterilerimizin talep ettiği ve beklediği kusursuz standartları mükemmel bir şekilde tamamlayan Challenger 3500 uçağını filomuza eklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. "Challenger 3500, konforlu lüks kabini ile bütünleşen üstün performans özellikleriyle etkileyici bir uçak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Çevresel Ürün Beyanı Yayınlayan İlk Uçak

Dünyada iş jetleri tasarlama ve üretimi konusunda sektör liderlerinden biri olan Bombardier firmasının en çok tercih edilen modellerinden Challenger 3500, sınıfının en geniş kabinine sahip. Uçak, 8 kişilik lüks kabin kapasitesi, yenilikçi teknolojisi, üstün performans ve çevreye duyarlı özellikleriyle öne çıkıyor.

Bombardier'in devrim niteliği taşıyan şık Nuage koltuğu da dahil olmak üzere teknoloji ve tasarımı birleştirerek unutulmaz bir kabin deneyimi yaşatan Challenger 3500, yüzde 99,8'lik oranda etkileyici bir seyahat güvenilirliğine sahip.

Güvenlik, lüks ve konforun yanı sıra sürdürülebilirliği de odak noktasına alan uçak, süper orta ölçekli segmentte, yaşam döngüsü boyunca çevresel ayak izini belgeleyen bir ‘’Çevresel Ürün Beyanı’’ yayınlayan ilk iş jeti olarak öne çıkıyor.

Bombardier; Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğu ve Afrika Satış Başkan Yardımcısı Emmanuel Bornand,” Şirketimizin uzun süredir müşterisi olan Arkasair'in filosuna bir Challenger 3500 iş jeti eklemesinden gurur duyuyoruz, böylelikle Challenger 3500 jetinin Türkiye'deki ilk teslimatını da gerçekleştirmiş olduk. Arkasair ve Bombardier ortak bir vizyonu paylaşıyor, müşterilerimize kusursuz bir uçuş deneyimi sunmak için yorulmadan çalışıyoruz. Günümüzün en iyi iş jetlerini üreterek Türkiye’deki pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Vira Haber