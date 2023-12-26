Bandırma'da Sahilde Demirli Teknede Yangın

Bandırma Limanı'na demirlenen ahşap tek edilmiş bir teknede yangın çıktı. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, tekneden yükselen dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Vira Haber