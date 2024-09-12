Arkas, Denizcilik, Lojistik ve Liman Yatırımlarına Devam Ediyor

Arkas, 11 Eylül- 13 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Logistech Fuarı’nda ana iş kolları olan Denizcilik, Lojistik ve Liman ve Terminal İşletmeleri grubundaki şirketleri ile yerini alarak yeni yatırımlarını duyurdu, hizmetlerindeki yenilikleri tanıttı.

Fuar İzmir tarafından üçüncü kez düzenlenen Logistech Fuarı katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor.

Fuarda Arkas, grup şirketleri Arkas Line, Arkas Lojistik, Shipeedy Lojistik, Arkas Rail, Marport Autoport, Limar ve Railport’u çatısı altında bulunduran denizcilik grubu, lojistik grubu, liman ve terminal hizmetleri grubuna ait stantlarda iş ortakları ile bir araya gelerek hizmetlerini ve yeniliklerini paylaştı.

Filoya 360 Milyon Dolar Yatırımla 6 Yeni Eko-Dizayn Gemi Geliyor

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, 360 milyon dolar maliyetle 6 yeni gemi alımı için anlaştı. Çin’in üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’nden alınacak, her biri 4 bin 300 TEU olan gemiler, Arkas filosunda bulunan en yüksek kapasiteye sahip gemiler olacak. Arkas, bu yatırımla konteyner gemi filosundaki gemi sayısını 55’e, kapasitesini ise 112.230 TEU’ya yükseltirken filosunu gençleştirecek ve büyütecek.

2028’de teslim alınacak eko- dizayn, yeni nesil gemiler, kapasiteleriyle olduğu kadar yakıt performans ölçüm sistemi sayesinde karbon salınımını düşürerek Arkas’ın sürdürülebilirlik stratejini de destekleyecek.

Arkas Line Dört Kıtada 84 Liman ile Dış Ticarette Köprüler Kuruyor

Dünya Gemi Sahibi Armatörler Listesi’nde 33. sırada bulunan Arkas Line hizmet ağını Akdeniz, Karadeniz, Batı ve Kuzey Afrika’nın ardından Amerika’nın Doğu Kıyıları’na genişleterek dört kıtada uğrak yaptığı 84 limanla müşterilerine hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor. Yeni pazarlara açılma hedefi doğrultusunda son olarak rotasına eklediği Kızıldeniz’de de düzenli haftalık servis vermeye başladı.

Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak ve dünya ile ticaret köprüleri kurmak amacıyla ağını genişletmeye ve yatırımlarına devam eden Arkas Line, hizmet verdiği tüm limanları haftalık düzenli iki ayrı hatla Kızıldeniz’e bağlıyor. Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Konteyner taşımacılığındaki yaklaşık 30 yıllık uzmanlığımız, tecrübe ve bilgi birikimimizle Arkas Line ismini farklı coğrafyalara taşıyarak ülke ticaretine katkı sağlamayı amaç edindik. Bu doğrultuda gemi filomuzu büyütüp gençleştirirken aynı zamanda rotamıza yeni pazarlar ekleyerek ileriye doğru hızlı ama sağlam adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe Yatırım

Arkas Line Clean Cargo Çalışma Grubu’nun ilk ve tek Türk üyesi olarak, 2011’den bu yana karbon emisyonlarının azaltılması yönünde plan ve program oluşturarak emisyonlarını yüzde 25 oranında azalttı. Böylece emisyonunu 111,89’dan 83,49’a (emissions gr/TEU-Km) düşürdü. Arkas Denizcilik Grubu 2023 yılından itibaren de Türkiye dahil 18 ülkede karbon ayak izini ölçmeye başladı. Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öneminin farkında olan şirket, operasyonel verimliliği de özenle takip ediyor. Atalay, “Arkas Line olarak uzun vadeli sürdürülebilirlik ve emisyon hedefleri doğrultusunda filodaki gemileri yenilemeyi sürdürüyoruz. Buna istinaden öncelikli olarak filomuzdaki CII performansı düşük olan gemileri eko-dizayn ve yeni yakıt teknolojilerine uyumlu alternatif gemi yatırımları ile güncelliyoruz. Diğer yandan gündemimizde alternatif yakıtları kullanabilen gemi siparişleri tabii ki var. Ancak yakıt tedariğindeki belirsizlikler ve yatırımların 20 sene gibi uzun vadelere yayılıyor olması sebebiyle Arkas Line için “en doğru” seçenekleri değerlendirme sürecimiz halen devam ediyor” dedi.

Arkas Lojistik’ten Dev İş Birliği

Arkas Holding Lojistik Grubu fuarda grup bünyesinde bulunan Shipeedy Lojistik, Arkas Rail, Arkas Heavy, Fretlog şirketleri ile yer alırken Türkiye’de güçlü organizasyon yapısının yanı sıra başta ABD, Hindistan, Çin, Azerbaycan olmak üzere dünya geneline yayılan şirket ve ofislerini tanıttı, son gelişmeler ve gelecek dönem planları ile ilgili bilgi verdi.

ABD’den Hindistan’a kadar uçtan uca lojistiği destekleyen yatırımlarla global pazarlardaki varlığını güçlendiren Arkas Lojistik, ABD’de Arkas Lojistik USA şirketini kurduktan sonra Hindistan’ın önemli lojistik şirketlerinden Fretlog’un yüzde 80 hissesini satın alarak ‘Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nda gücünü pekiştiren Arkas Lojistik, İstanbul Havalimanı taşımasının ardından imza projelerine Adana Havalimanı taşımasını da ekledi.

Arkas Lojistik son olarak Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali (kara limanı) işletmecisi duisport ile “Arkas Logistics Polska” isimli ortak bir şirket kurdu. Türkiye-Polonya, Polonya-Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri arasında vereceği lojistik hizmeti ile özellikle intermodal ve demiryolu taşımacılığına yoğunlaşacak şirket, Çin ile Avrupa ülkeleri arasında gelişen demiryolu hizmetinden de pay almayı hedefliyor. Arkas Lojistik’in ABD, Çin ve Hindistan gibi ana pazarlardaki yapılanması da bu ortaklığı güçlendirecek.

Göçmez: Ortaklık Şirketimize Büyük Güç Katacak

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez; “İntermodal lojistik terminal işletmeciliğinde Avrupa’nın en büyüğü duisport ile Polonya özelinde yaptığımız ortaklık iki şirkete de büyük güç katacak. Polonya özellikle Batı Avrupa pazarını hedefleyen yatırımcılar için bir çekim merkezi” diye konuştu. Türkiye ile Polonya arasında ticaret hacminin de büyüdüğüne dikkat çeken Göçmez; “2023 yılında Polonya ile ticaret hacmimiz yüzde 10 büyüdü. Geçen yıl 5,8 milyar dolar ihracat yaparken, 6 milyar dolara yakın ithalat gerçekleştirildi. Polonya Türk firmaları için de önemli fırsatlar sunuyor” diye ekledi.

“Çin-Avrupa Demiryolu Taşımacılığında Büyüyeceğiz”

Polonya’nın gelişen e-ticaret pazarı ile de lojistik ve depolama bakımından önemli bir hizmet kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Göçmez “İlerleyen dönemde kapalı depo ve dağıtım hizmetleri vermeyi de planlıyoruz. Polonya karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında güçlü bir altyapıya sahip. Karayolu taşımacılığı ile Avrasya’yı, demiryolu ile Çin, Ukrayna ve Orta Asya ülkelerini Avrupa’ya bağlıyor. duisport ile birlikteliğimiz sayesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu orta koridor üzerinden de Avrupa ile Çin ve Orta Asya arasındaki demiryolu hattında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.

Marport, Türkiye’nin Yurt Dışındaki Rekabetini Destekliyor

Arkas Holding ve TIL (Terminal Investment Limited) ortaklığı ile 2001 yılında kurulan Marport, çağdaş liman yerleşim planı uygulamaları, en gelişmiş modern teknolojiye sahip ekipmanları, yeni nesil terminal işletim sistemi ve öncü yatırımları ile Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyor.

Türk dış ticaretine önemli katkı sağlayan Marport, “Modernizasyon Projesi” kapsamında 60 milyon dolar yatırımla limana kazandırdığı dört yeni SSG vinç ile (25 +1 yan) vinç sayısını 14’e toplam vinç sayısını ise 19’a çıkardı. Marport bu sayede operasyonel hız ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Aynı anda mega gemilere hizmet verebilen Marport, hem tüm iş ortaklarının hem de Türk ithalat ve ihracatçısının memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak.

Marport’un, sektörün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu Railport hakkında ise “Dünyanın en büyük İntermodal Lojistik Terminali işletmecisi duisport ortaklığımız ile Doğu-Batı ticaret koridorunda yeni bir “İntermodal Lojistik Terminali” olarak konumlandırdığımız Railport, toplam 265 bin metrekarelik bir terminal alanında hizmet vermeye hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk “otomotiv terminali olarak hayata geçirdiğimiz Autoport’ta ise gerçekleştireceğimiz yeni projelerimizle sektöre katma değer kazandırmak üzere çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Arkas grup şirketleri içerisinde, Türkiye'de, limancılık sektörüne yatırım yapan ilk işletme olarak 1996 yılında faaliyete geçen Limar Liman ve Gemi İşletmeleri hakkında da bilgi veren Kalelioğlu; “Özel sektörün dinamizmi ile hızlı, güvenli ve ekonomik liman hizmetlerini Türkiye’nin 12 farklı limanında kendi ekip ve ekipman desteğimiz ile sağlarken bu hizmet için özel olarak oluşturduğumuz yazılım aracılığıyla iş ortaklarımıza en kolay çözümleri sunuyoruz” dedi.