Veventures Bir Yılda İkinci Konteyner Gemisini Filoya Ekledi

Holding, 26 metre genişliğinde, 159 metre uzunluğunda ve 14.901 ton taşıma kapasitesine sahip Harrison isimli gemiyi satın alarak bir yıl içinde ikinci konteyner gemisini filosuna ekledi. Yeni satın almayla birlikte Veventures Holding, konteyner taşıma kapasitesini 30.000 tona çıkarttı.

Deniz yolu taşımacılığında küresel ticaret etkinliğini büyüten Veventures Holding, gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin global pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, sektördeki yatırımlarını stratejik ortaklıklarla genişletmeye hedefliyor.

“Yeni Seçenekleri Değerlendirmeye Devam Edeceğiz”

Deniz yolu taşımacılığının küresel ticaret yapan markaların coğrafyalarını genişletmesinde önemli bir rolü olduğunu belirten Veventures Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, “Deniz yolu taşımacılığı uluslararası ticaretin dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirliğin temel taşlarından birini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Orient Ship Management ile stratejik bir ortaklık kurarak ilk gemi yatırımımızı Rotterdam Trader’ı satın alarak gerçekleştirmiştik. Bu deneyim ile sektörü daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Başarı ile yürüttüğümüz ve sonuçlarından son derece memnun kaldığımız iş modelimiz sonucunda ikinci gemimiz bugünkü adıyla Harrison’u, yeni adıyla Atlas Trader’ı filomuza kattık. Filomuza katılan yeni gemimizle birlikte taşıma kapasitemiz 30.000 tona ulaşmış oldu. Artık daha fazla mal ve ürünü daha geniş coğrafyalara hızlı ve verimli şekilde ulaştırma imkanını yakalamış olduk. Dünya deniz yolu taşımacılığında her biri 1.000 gros tondan büyük 413 gemisiyle Türkiye 14. sırada yer alıyor, ülke olarak sektörde son yıllarda artan bir performans sergiliyoruz. Biz de bu doğrultuda önümüzdeki süreçlerde filomuzu büyütmek için yeni seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber