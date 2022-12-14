Arkas’ın Bulut Teknolojilerindeki Başarılarına İki Ödül Daha

150’den fazla CXO (Chief Experience Officer) katılımıyla Mandarin Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen IDC Türkiye Cloud Roadshow etkinliği gerçekleştirildi. Arkas, etkinlik kapsamında düzenlenen ve beş kategoride ödülün sahibini bulduğu törenden, başvurduğu iki proje ile de birincilik ödülü alarak döndü.

AR-FLEET ile Denizde Uydu Bağlantısı Olmasa Dahi Veri Kaybı Yok

Arkas şirketlerinden BİMAR tarafından Arkas Deniz Ticaret Filosu’nun tecrübesini arkasına alarak TÜBİTAK desteği, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik Üniversitesi danışmanlıklarıyla denizcilik sektörü için geliştirdiği gemi yönetim yazılımı ARFLEET- Akıllı ve Güvenli Deniz Filosu Yönetim Platformu sektör otoritelerince belirlenen regülasyonların gemi seyir halindeyken bile merkez tarafından kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Yazılım sayesinde hangi geminin gerekli regülasyonları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek gemi seyir halindeyken dahi düzenlemelerin yapılmasını sağlanırken aynı zamanda veri replikasyonu ile de gemiler hareket halinde iken uydu bağlantıları olmasa dahi tüm gemilerden merkez veri tabanına çift taraflı senkronizasyonu destekleyerek bağlantı kurulunca bilgilerin merkeze iletilmesini sağlıyor. Dolayısıyla herhangi bir bilgi kaybı yaşanmıyor.

Ayrıca Det Norske Veritas (Norway) and Germanischer Lloyd (Germany) – (DNV GL) sertifikasına sahip platform bu sayede tüm dünya otoritelerince kabul görüyor.

Törende ödülü BİMAR adına Kıdemli Yazılım Geliştirme Müdürü Emel Öndül aldı.

AR-CELL ile Kara Filosu Uçtan Uca Kontrol Edilebiliyor

Arkas’ın ödül aldığı bir diğer uygulama ise Karayolu Taşıma Platformu AR-CELL. Yine BİMAR tarafından bu kez Arkas Lojistik için geliştirilen uygulama ile mobil sistem sayesinde saha operasyonu tamamen dijitalleştiriliyor ve filo yönetimi sahadaki tüm süreci uçtan uca kontrol edebiliyor. Arkas Lojistik ile birlikte Microsoft Azure teknolojileri kullanılarak geliştirilen ve çoğunlukla PAAS bileşenlerinin kullanıldığı uygulama, yük taşıma operasyonlarında birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırıyor böylece süreçte meydana gelebilecek hava, yol, kaza, arıza gibi tüm olumsuzluklara karşı önceden önlem alınabilmesini sağlıyor. Araçların yük teslim alma, taşıma ve teslim sürecinde; taşınan yükün durumunun güncellenmesi, filo yönetim merkezinin araçtaki şoför ile koordinasyonu ve bu sayede verimli ve tehlikesiz bir operasyona imkân veren platform ile hem müşteriler hem de Filo Yönetim Merkezi anlık olarak yükü takip edebiliyor, optimum araç planlaması yapılarak müşteri hizmet kalitesi artırılıyor. Sürücü karne puanlaması hesaplamalarında aracın dijital takografından yakıt tüketimi, hız ve devir aşımı bilgileri okunuyor ve raporlanıyor. Platform ile tüm bunların yanı sıra doğru verilerle anlık sürücü performans yönetimine başlanmasını sağlarken taşeron sürücülerin de hizmet kalitesinin Arkas standartlarına yükseltilerek müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor. Törende ödülü BİMAR adına Kıdemli Yazılım Geliştirme Müdürü Güner Mutlu aldı.

Arkas, ARFLEET ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen Future Cloud Awards’tan da yine ödülle dönmüştü. Böylece Arkas’ın bulut teknolojileri konusunda geliştirdiği teknolojilerden toplam üç ödülü birden oldu.