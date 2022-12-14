Kuzey Academy'den P&I Semineri

Kuzey Academy, “Yenileme arifesinde P&I kulüplerinin tanıtımı, teknik ve taktik analizi” konulu seminer düzenliyor. Semineri Kuzey Marine Sigorta Kurucusu ve Başkanı Emin Yaşacan verecek.

Yenilemeye yönelik stratejiler

Birçok P&I şirketinin raporlar yayınladığını hatırlatan Yaşacan, bu tür raporların okunmasına yardımcı olmak için bir seminer düzenlediklerini söyledi. Yaşacan, “Seminerde, bilgilerimizi tazelememizin yanı sıra P&I kulüp sigortalarının işleyişi, dünü, bugünü ve yarını konularını işleyeceğiz. Ana başlıklarımız ise P&I sigortaları ve kulüp felsefesi, P&I sigortalarında kullanılan terimler, kulüpler ve diğer sigorta şirketleri, kulüplerin güncel durumları ve yenilemeye yönelik stratejiler olacak” dedi.

Yaşacan, güncel soru ve sorunları da istişare edeceklerini belirterek özellikle katılımcılardan gelecek olan katkıları derlemek istediklerini söyledi.

Seminer 14 Aralık 2022 Çarşamba Kuzey Marine Sigorta seminer katında bulunan Kuzey Academy’de saat 13.00’da başlayacak.

Seminere katılmak isteyenlerin bilgi@kuzeyacademy.com’a eposta gönderebilecekleri veya 05377682354 WhatsApp hattından Anıl Yangın ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.