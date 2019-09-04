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Arktik tur gemisi buz kütlesine çarptı

Arktik tur gemisi buz kütlesine çarptı

İklim değişikliği konulu bir belgesel için çalışmakta olan 16 kişilik ekibin içinde bulunduğu MS MALMÖ adlı gemi bir buz kütlesine çarptı.

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Svalbard bayraklı Arktik tur gemisi MS MALMÖ, Kuzey kutbu ile Norveç suları arasında bulunan Svalbard takımadası yakınlarında bir buz kütlesiyle çarpışması sonucu iki buz kütlesinin arasına sıkıştı. Gemide 16 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın olduğu bildirildi. Yolcuların iklim değişikliği konusunda belgesel çeken bir ekip olduğu öğrenildi.

MS MALMÖ İsveç Denizcilik Bakanlığı tarafından buz kıran gemisi olarak uzun süre hizmet verdi. 1943 yılında Helsingborg Limanı’nda inşa edilen gemi, 2004 yılından beri Norveç fiyordlarında dalış, fotoğrafçılık, balıkçılık ya da gözlem yapmak isteyen turistlere hizmet vermekteydi.

İsveç Denizcilik Bakanlığı’nın yaptığı güncel açıklamalara göre gemideki 16 yolcu, helikopterlerle yapılan bir operasyonla kurtarılırken 7 kişilik mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde yardım bekliyor.

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Vira Haber- Esin TARHAN

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