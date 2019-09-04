 ‘Denizcilik’te Kariyer Günleri’ konferansı

Türkiye’den Tuzla Kaymakamlığı ,Türk Loydu , İspanya’dan Sea Teach , Polonya’dan Danmar Computers , Romanya’dan Constanta (Köstence) Denizcilik Üniversitesi’nin yer aldığı, LAM Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu bünyesinde Kabataş - İstanbul’da Gemiadamı İşe Alım ve Yerleştirme kuruluşu olarak hizmet veren Lucent Denizcilik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen “Searching the Extensive Application at Maritime Protocol (SEAMAP)” başlıklı Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında “Denizcilikte Kariyer Fırsatları ve Denizcilik Sektöründe Girişimcilik” içerikli konferans, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü 10:00-13:00 saatleri arasında Tuzla Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde, Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Bu etkinlikte, proje uzmanları tarafından projenin fikri çıktıları olarak geliştirilen "Denizcilik Kariyer Platformu ve Denizcilik Sektörü için Girişimcilik Eğitimi Materyali"nin tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirilecek. Denizcilik ve gemi inşa sektöründen önemli yetkililerin de katılacağı etkinlikte denizcilik kariyer platformu olarak geliştirilen www.see4sea.com, mesleki eğitim ve iş hayatı arasındaki bağlantının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacak.

SEAMAP projesi; eğitim, kalifiye personel, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile işbirliğini sağlayarak sektörel iş gücü, kariyer, girişimcilik ve eğitim imkanları konularında farkındalık yaratarak, denizcilik alandaki tüm paydaşları aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe ile iki yıldır devam eden SEAMAP projesi, 30 Eylül’de resmi olarak bitse de projenin sürdürülebilirliği açısından geliştirilen interaktif platform, düzenli güncellemeler (iş ilanları ve duyurular) ile denizcilik sektörüne hizmet etmeye devam edecek.

Vira Haber