Armatör Mehmet Aksoy, hayatını kaybetti
Gelibolu Gemi İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Armatör Mehmet Aksoy, hayatını kaybetti. Aksoy, yarın toprağa verilecek
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Gelibolu Gemi İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Armatör Mehmet Aksoy’un vefat ettiği öğrenildi.
Aksoy’un cenazesi yarın (21 Aralık Cumartesi günü) Gelibolu Büyük Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Vira Haber olarak merhum Mehmet Aksoy’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Gelibolu, tersane, armatör, Mehmet Aksoy
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