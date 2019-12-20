Leviathan'daki gaz üretim kısıtlaması kaldırıldı

İsrail’in karasularında bulunan ve son süreçte Lübnan ve Mısır ile milyar dolarlık gaz tedarik anlaşması yapılan Leviathan gaz sahası için verilen üretimi kısıtlama kararı kaldırıldı. Kudüs Bölge Mahkemesi, çevresel kaygılar nedeniyle alınan Leviathan gaz sahasındaki üretimi geçici olarak durduruma kararını iptal etti.

Kudüs Bölge Mahkemesi, temyiz başvurusunda bulunanların Leviathan’ın emisyonlarının başlangıç aşamasında tehlikeli olabileceğine dair yeterli kanıt sunamadıklarını açıkladı. Ayrıca, hükümet temsilcileri tarafından sahada alınan önlemlerle ilgili verilen güvenceleri de belirtti.

Leviathan ortakları Noble Enerji, Delek Grubu ve Ratio Petrol, mahkemenin geçici kısıtlamayı kaldırma ve Leviathan rezervuarından gaz akışına başlamalarına izin veren kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar.

İsrail’in Leviathan adı verilen doğalgaz sahası 2010 yılında İsrail’in 125 kilometre açıklarında daha küçük bir doğalgaz sahası olan Tamar ile birlikte keşfedilmişti. İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğalgaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Vira Haber