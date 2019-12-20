Terkos’da kaybolan iki kişinin cansız bedeni bulundu

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına sabah saat 08.00'de tekrar başladı.

Ekipler saat 10.20 sıralarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 2 kişinin cenazesi ekipler tarafından botla kıyıya çıkarıldı.

TEKNE ALABORA OLDU

Dün akşam saatlerinde Çatalca Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması nedeniyle kayboldu. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti ancak sonuç alınamadı. Göldeki yoğun sis nedeniyle arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi. Bu saat ise yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkçılar yardıma koştu

Gölde tekneyle balık tutmaktan dönerken yardım çığlıkları duyduklarını belirten İsmail Özen, "Ağabeyim Mümin Özen benden daha ilerideydi. 'Yardıma gidiyorum, jandarmayı ara, sen de gel.' dedi. Gittiğimde ağabeyim sudan bir kişiyi çıkarmıştı. Diğer iki kişi ise kayıptı. Jandarma sualtı kurtarma ekipleri geldi. Tekneyi bulduk. Çok sis vardı. Tekneler birbirini göremez diye çalışmalar sabaha bırakıldı." dedi.

Kurtardıkları kişinin, kullandığı motoru bir anlığına bıraktığını, bunun üzerine dönen teknenin alabora olduğunu söylediğini ifade eden Özen, tekneyle gezmek amacıyla gölde açılanların balıkçıları da rahatsız ettiğini, tekne kullanmayı bilmedikleri için de bu tür olaylarla karşılaşıldığını söyledi.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden Mesut Yılmaz'ı kurtarmıştı. Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Vira Haber