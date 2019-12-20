‘Akademik Lomonosov’ elektrik vermeye başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) açıklamasına göre, Akademik Lomonosov'un jeneratörleri, kıyıdaki elektrik ağın parametreleriyle senkronize edildikten sonra ağa bağlanarak elektrik vermeye başladı. Açıklamada, Pevek şehri sakinlerinin önemli bir gün yaşadığını belirtilerek, yüzen santralden elektrik alımı ile birlikte Noel Ağacı ışıklarının da yakıldığı kaydedildi.

Akademik Lomonosov’un Pevek şehrinin ısıtma sistemine 2020’de bağlanması planlanıyor.

Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rosenergoatom Şirketinin CEO’su Andrey Petrov, “Pevek şehrinin, bölgenin yeni enerji başkenti olarak gelişimi yolunda çok önemli bir adım atıldı” diye açıkladı. Bu yılın başlıca görevinin yerine getirildiğini kaydeden Petrov, 2020 görevinin santrali tam kapasiteye ulaştırmak olduğunu söyledi.

Akademik Lomonosov’un faaliyete geçmesiyle Rusya’daki nükleer santral sayısı 11’e çıktı.

Akademik Lomonosov’un özellikleri

145 metre uzunluğunda (yaklaşık 1.5 futbol sahası) olan geminin yüksekliği, yaklaşık 9 katlı bir binaya tekabül ediyor.

Yüzen nükleer santralin reaktörü, Rusların matruşka bebeğini andıran pek çok katmanla korunuyor. Yakıt tankı deposunun sızdırmaz yüzeyi, uranyum yakıtının çekirdeğe sızmasını önlüyor. Aynı zamanda mühürlenmiş duvarlar da nükleer santralin kontrol odalarını çevreleyerek, negatif hava basıncı sayesinde herhangi bir sızıntıyı önlüyor.

Söz konusu yüzen nükleer santral, gerek duyulan her yere gidip demir attıktan sonra bölgenin altyapısıyla uyum sağlayarak ve yerinde bakım alarak, bulunduğu yerde onlarca yıl kalabilir.

​KLT-40S tipi reaktörler, tüm operatör çalışanlarının aniden bilincini kaybetmesi ve güç desteğinin kesilmesi durumunda gerek duyulduğunda kendisini otomatik olarak kapatacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda, gerektiği takdirde çekirdeğe nüfus ederek güç kesintisi durumunda olası bir tehlikeyi önleyen yaylı nötron soğutucu çubuklar gibi gerekli güvenlik önlemleri de mevcut.

Diğer yandan geminin kendisi de güvenlik önlemleri gözetilerek, çok daha dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Geminin üst yapısı; bir başka gemi, kaya ve düşen bir uçak gibi her tür çarpışmadan doğabilecek kuvveti reaktörden uzaklaştıracak şekilde yapıldı. Aynı zamanda mühendisler, Akademik Lomonosov’un, hızı 80 km/sa’e ulaşan fırtınalara dahi dayanıklı olduğunu söylüyor.

Vira Haber