Armatörler Birliği’nden Gemi İnsanlarına Sosyal Medya Kullanımı Rehberi

Son yıllarda gemilerde internet erişim imkanlarının gelişmesiyle birlikte, gemi insanları sosyal medya platformlarında daha aktif hale geldi. Gemi sahipleri, personelin aileleriyle iletişim kurabilmesi ve sosyal çevreden kopmamaları amacıyla gemilerde internet kullanımını artırmayı destekliyor. Ancak, sosyal medya paylaşımlarının hukuki süreçlerde aleyhte delil oluşturabilecek riskler taşıdığına dikkat çekiliyor.

Özellikle gemi operasyonlarına veya kazalara ilişkin yapılan paylaşımlar, hem gemi sahipleri hem de gemi personeli açısından hukuki açıdan olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek adına hazırlanan uygulama rehberi, deniz taşımacılığı şirketlerine sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarda rehberlik etmeyi hedefliyor.

Rehber, gemi sahiplerinin ve personelin güvenli sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Armatörler Birliği tarafından tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunuldu.

Konu: Gemi İnsanlarının Sosyal Medya Paylaşımları Hakkında Sayın İlgililer, 18.12.2024 Gemi insanlarının sosyal medya platformlarında gemi içinden gerçekleştirdiği paylaşımların hem armatörlerin hem de gemi insanlarının haklarını riske atabileceği, yasal sorumluluklar doğurabileceği ve ciddi olumsuz sonuçlara yol açabileceği hususunda dikkatinizi çekmek isteriz. İş ilişkisini düzenleyen mevzuat, gemiyi gemi insanlarının iş yeri olarak tanımlamakta ve iş yeri sınırlarında yapılan her türlü eylemin, işverene sorumluluk yükleyebileceğini belirtmekte olup işyerinde yapılan uygunsuz davranışların iş akdinin feshi için geçerli bir sebep oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") gereği, gemi içindeki diğer personelin kişisel verilerinin sosyal medya paylaşımlarında ifşa edilmesi durumunda, gemi insanının çalıştığı şirket "veri sorumlusu" sıfatıyla yasal sorumluluk altına girebilir ve yüksek idari para cezalarına çarptırılabilir. Ayrıca, gemi insanları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları diğer gemi insanları açısından Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak da değerlendirilebileceğinden gemi içindeki izinsiz kayıt cihazları vasıtasıyla yapılan izinsiz paylaşımlardan kaçınılması ceza yargılaması riski sebebiyle zaruridir. Gemi operasyonlarına veya kazalara ilişkin sosyal medya paylaşımları ilaveten ticari sırların açığa çıkmasına, hukuki süreçlerde aleyhte delil oluşturulmasına ve armatörün itibar kaybına yol açabilir. Özellikle köprüüstü gibi hassas alanlardan yapılan paylaşımlar, geminin operasyonel bilgilerini (örneğin, ECDIS ekran görüntüleri, rota bilgileri) ifşa ederek finansal ve hukuki riskler yaratabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü, şirketleri; • Sosyal medya kullanımına ilişkin kurallar ve politikalar belirlemeye, • Gemi insanlarına sosyal medya paylaşımlarının hukuki ve ticari sonuçları hakkında eğitimler vermeye, • Denetim ve disiplin mekanizmaları oluşturmaya, ve • Gemi insanlarının sosyal medya yükümlülüklerini iş sözleşmeleriyle düzenlemeye davet ederiz. Ayrıca gemilerde çalışan tüm gemi insanlarının da sosyal medya paylaşımlarında gerekli dikkat, özen ve hassasiyeti göstermelerini arzu ederiz. Bu konunun tüm paydaşlar tarafından hassasiyetle ele alınması, gemi operasyonlarının güvenliği, iş yerinde uyum ve ticari itibarı koruma açısından büyük önem taşımaktadır. Saygılarımızla,

Vira Haber