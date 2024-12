BASKİ'den Vatandaşlara Su Tasarrufu Çağrısı

Vatandaşlara çağrı yapan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), su sarfiyatını azaltacak ve aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.

Kuraklıkla mücadelenin başlangıcı olan su tasarrufu Balıkesir'de de her geçen gün önem kazanıyor. İkizcetepeler Barajında su doluluk oranının yüzde 17,11 ve Gönen-Yenice Barajı doluluk oranının yüzde 22,25 seviyelerine kadar düştüğü Balıkesir'de vatandaşların evlerinde uygulayacakları bireysel su tasarrufları hayati öneme sahip. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) su kullanımını azaltarak, aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerilerini paylaştı.

“Suyu bilinçli ve tasarruflu kullanalım”



Sızdıran rezervuarlar 700 litre su kaybına yol açıyor

Su tüketiminin yüzde 70'inin tuvalet ve banyolarda gerçekleştiğine dikkat çeken BASKİ'den yapılan açıklamaya göre damlatan, arızalı muslukların tamir ettirildiği takdirde yılda 12 bin 500 litre su tasarrufu sağlayacağı ifade edildi. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su kaybına neden olduğu da açıklandı. Rezervuarların kontrol edilip, daha küçük hacimli modellerle değiştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca banyo ve tuvaletlerde muslukların vanaları biraz kısılarak ya da su tasarrufu sağlayan perlatör aksesuarı takılarak akan sudan yüzde 50 oranında su tasarrufu sağlanacaktır.

Bir aile yılda 13 bin 100 litre su tasarrufu yapabilir

Günlük alışkanlıklarla büyük su tasarrufları sağlanabileceğini belirten BASKİ'den yapılan açıklamada, “Banyoda geçirdiğiniz süreyi bir dakika kısaltarak, dört kişilik bir ailenin yılda 13 bin100 litre su tasarrufu yapabileceğini unutmayın” ifadesine yer verildi. Duş sırasında sabunlanırken ve el-yüz yıkarken musluğun açık bırakılması sonucu ise suyun yüzde 75'inin boşa aktığı dile getirildi.

Makineleri tam doldurmadan çalıştırmayın

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) evlerde su tasarrufunun en önemli kolunun mutfaklarda ve çamaşır yıkarken yapılabileceğine dikkat çekti. BASKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ayrıca, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasını engelleyebilirsiniz. Çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamayı tercih edin. Bu yöntemle yılda yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Sebze ve meyveleri akan su altında değil, bir kap içerisinde yıkayın” ifadelerine yer verildi.

Tarımda damla sulama tasarruf sağlıyor

Tarım şehri Balıkesir'de çiftçilerin damlama sulama yöntemlerini tercih ederek önemli ölçüde su tasarrufu sağlayacağı belirtilen açıklamada bahçe sulamalarında şebeke yerine sondaj suyu kullanılması tavsiye edildi. Bahçelerin ise hortum veya fıskiye yerine kova kullanılarak, araçların da akan suyla değil, kova ve fırça yardımıyla yıkanarak su tasarrufu sağlanacağı belirtildi. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmenin tercih edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Su kaçakları için 185 hattı devrede

Vatandaşların sokakta gördükleri su kaçaklarını Alo 185 Hattı'na bildirmelerini isteyen BASKİ yaptığı açıklamada; “Tasarrufu alışkanlık haline getirerek yalnızca su kaynaklarının korunmasına değil, aynı zamanda geleceğe de önemli bir yatırım yapılmış olur. Su israfının önüne geçmek ve kaynaklarımızı korumak için her bireyin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber