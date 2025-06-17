Arnavutköy Karaburun Sahili Mavi Bayrağa Kavuştu

İstanbul'un kuzeyinde yer alan Arnavutköy ilçesindeki Karaburun Sahili, çevre temizliği, su kalitesi ve güvenliği açısından yapılan denetimlerin ardından mavi bayrak almaya hak kazandı. Türkiye'de sınırlı sayıda sahile verilen ve belirli çevre kriterlerini karşılayan plajlara verilen bu bayrak, Karaburun Plajı'nın hijyen ve güvenlik standartlarını karşılayan bir sahil olduğunu belgeliyor.

Karaburun Sahili'nde düzenlenen bayrak törenine Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, tekne ve jetski gösterileriyle etkinlik renklendi. Programın sonunda mavi bayrak törenle göndere çekildi. Sahil düzenlemeleri, deniz suyu analizleri, cankurtaran hizmetleri ve çevre bilinci çalışmaları gibi başlıklarda yapılan değerlendirmelerin ardından Karaburun Plajı bu prestijli unvanı alarak İstanbul'un mavi bayraklı sahilleri arasında yerini aldı. Mavi bayrak, hem yerli hem de yabancı turistler için temiz, güvenli ve çevreci sahil anlamına geliyor.

"Karaburun plajımız 33 kriterin tamamını sağlayarak mavi bayrağı elde etti"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Karaburun Sahilimizin almış olduğu uluslararası bir ödül olan mavi bayrağımızı göndere çekmek için buluşmuş bulunmaktayız. Mavi bayrak uluslararası olan ve çok kıymetli bir ödüldür. Deniz suyu temizliğinden plaj güvenliğine çevre eğitim ve geri dönüşüm aşamalarından oluşur ve birçok kriteri arasında barındırır. Karaburun plajımız bu kriterlerin, 33 kriterin tamamını sağlayarak mavi bayrağı elde etti. Mavi bayrak sadece bir çevre ödülü değil aynı zamanda Arnavutköy'ün turizm potansiyelinin de bir göstergesidir. Karaburun'da güvenli ve gönül rahatlığıyla gelebilecek temiz bir plaj ve doğal bir ortamda denize girebilecekler. Bu ödülün arkasında çok ciddi bir emek ve sorumluluk var. Pek çok alanda yoğun bir çalışma yürüttük. Büyük bir özveri ve titizlikle çalışarak bu başarıya imza attık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Vira Haber