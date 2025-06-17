2025’te Yunanistan Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yunanistan Golden Visa Programındaki Güncel Değişiklikler

Yunanistan Golden Visa programı, yükselen yatırım eşikleri ve yeni fırsatlarla 2025’te önemli değişiklikler geçirdi. Ancak hâlâ mevcut gayrimenkul projelerine en az 250.000 Euro tutarında yatırım yaparak beş yıllık Yunanistan oturma izni almak mümkün. Bu kapsamda ticari gayrimenkuller konuta dönüştürülebilir ya da koruma altındaki binalar restore edilebilir.

Yunanistan Golden Visa Nedir?

AB dışı ülke vatandaşlarının, Yunanistan’daki gayrimenkul veya diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak oturma izni elde etmelerine olanak tanıyan bir programdır. 2013 yılında başlatılan bu uygulama, sadece 250.000 Euro değerindeki yatırım karşılığında beş yıllık oturum izni sunar. Ayrıca, yatırımcıların aile bireyleri de bu programa dâhil edilebilir. Golden Visa sayesinde Yunanistan’da yaşamak mümkün olduğu gibi, Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat hakkı da tanınır.

Get Golden Visa olarak, şimdiye kadar yüzlerce aileye Yunanistan’da doğru mülkü bulma ve Golden Visa süreçlerini tamamlama konusunda destek verdik. Bu alandaki tecrübemiz, başvuru sahiplerine süreç boyunca yol gösterici olmamıza imkân tanıyor.

Karar vermeden önce, kimlerin başvurabileceğini, hangi yatırım seçeneklerinin mevcut olduğunu ve sürece dair tüm detayları öğrenerek ilk adımı atabilirsiniz.

Yunanistan Golden Visa’nın Avantajları

Yabancı yatırımcılar için Yunanistan Golden Visa programı çeşitli faydalar sunuyor. En önemli avantajlardan biri, Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’da oturma hakkı kazandırması. Ayrıca, program sayesinde Schengen Bölgesi’nde vizesiz dolaşım imkânı sunuluyor. Program, eş, 21 yaş altı çocuklar ve zaman zaman ebeveynleri de kapsadığı için aile birleşimi açısından da avantajlı bir seçenek.

Yunanistan’ın Golden Visa programı, Avrupa’daki en düşük yatırım eşiğine sahip sistemlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Ülkenin toparlanma sürecindeki gayrimenkul piyasası da yatırımcılar için cazip bir alan oluşturuyor.

Yunanistan’da Yaşama Hakkı

Yunanistan Golden Visa sahibi olan kişiler, ülkede istedikleri süre boyunca kalabiliyor. Bu programda minimum kalış süresi şartı da bulunmuyor. Oturma izniyle birlikte, kamu sağlık hizmetlerinden ve eğitim olanaklarından faydalanmak da mümkün.

Golden Visa Sahipleri Schengen Bölgesi’nde Vizesiz Seyahat Edebilir

Golden Visa, başvuru sahiplerine Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım hakkı sağlar. Bu sayede 26 Avrupa ülkesine ayrı bir vizeye ihtiyaç duymadan giriş yapılabilir. Bu özellik, hem iş hem turistik amaçlı seyahatlerde büyük kolaylık sunar.

Aile Bireyleri Başvuruya Dâhil Edilebilir

Golden Visa’ya yalnızca başvuru sahibi değil, aynı zamanda eşi ve 21 yaş altı çocukları da dahil edilebilir. Yunanistan programı ayrıca geniş aile kapsamı da sunar; başvuran kişinin ebeveynleri ve eşinin ebeveynleri de ek şart aranmaksızın programa dahil edilebilir.

Uygun Yatırım Tutarı

Yunanistan Golden Visa, Avrupa’daki en düşük yatırım tutarına sahip programlardan biridir. Minimum 250.000 Euro’luk gayrimenkul yatırımı, başvuru için yeterlidir. 2008 finansal krizinden ağır etkilenen Yunan gayrimenkul sektörü, 2023 itibarıyla toparlanma sürecine girmiştir ve yatırım açısından yeniden cazip bir noktaya gelmiştir.

Çifte Vergilendirme Yok

Yunanistan’ın pek çok ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmaları bulunuyor. Bu sayede, aynı gelir üzerinden iki kez vergi ödenmesinin önüne geçiliyor. Ayrıca, ülkede vergi mükellefi olan yabancı uyruklular için de çeşitli vergi teşvikleri mevcut. Emekliler, dijital göçebeler ve belirli yurt dışı çalışan grupları için özel teşvik programları sunuluyor.

Yunanistan oturma izni almak isteyenler için 2025 yılı, hâlâ fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sürece dair daha fazla bilgi edinmek ve kişisel koşullarınıza uygun rotayı belirlemek için Get Golden Visa gibi uzman danışmanlık firmalarından destek almak süreci kolaylaştırabilir.