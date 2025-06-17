Çanakkale Boğazında Gemi Yangını

Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Marmaris'ten Yalova'ya giden Antigua Barbuda bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan çıkışı sırasında Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, gemiden denize kirlilik olmadığı tespit edildi. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Vira Haber