Eğitim Alan Pilot Denize Düştü

Fethiye’ye bir kurumdan yamaç paraşütü eğitimi almak üzere geldiği öğrenilen Esra S. sabah saatlerinde teleferikle Babadağ’a çıktı. Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan Esra S. gökyüzünden Ölüdeniz’i izlerken kıyıya yaklaşık 300 metre mesafede 150 metre yükseklikten bir anda denize doğru savruldu. Yedek paraşütünü açamayan Esra S.’nin denize düştüğünü gören kıyıdaki gezi işi yapan sürat tekneleri boğulma tehlikesi de yaşayan yamaç paraşütü tutkunu kadını kurtarmak için harekete geçti. Bu sırada bazı vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sürat teknesi kısa sürede yamaç paraşütü pilotu Esra S.’ye ulaşıp bulunduğu yerden kurtarıp tekneye aldı. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belcekız Plajı’na sürat teknesi ile getirilen Esra S.’ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sürat teknesinde yapılırken, müdahalenin ardından genç kadın paraşütçü sedyeye alındı. Tekneden sedye ile ambulansa götürülen kadın paraşütçü Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan paraşütçünün hafif yaralı olduğu ve durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Vira Haber