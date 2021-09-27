Artan Su Döngüsü, Küresel Isınmayı Yavaşlatıyor

Miami Üniversitesi Rosenstiel Deniz ve Atmosfer Bilimleri Fakültesinde çalışan bilim insanlarının Princeton Üniversitesinde çalışan araştırmacılarla birlikte yürüttüğü yeni çalışma, artan küresel hidrolojik döngünün, okyanusların derinliklerinde daha fazla ısı tutulmasını sağladığını ve küresel ısınmanın hızını azalttığını gösteriyor.

Küresel su döngüsü, ısınan iklimin sonucunda daha fazla artıyor ve bunun sonucunda sulak bölgeler daha sulak hale gelirken, kurak bölgeler kuraklaşıyor. Araştırmacılar bu artışın okyanus tuzluluğuna da yansıdığını keşfetmişler. Alt tropikal okyanuslar gibi tuzlu bölgelerde okyanus yüzeyindeki tuzluluğun artışı, deniz suyunun yoğunlaşmasına ve okyanusun derinliklerine daha fazla ısı gitmesine yol açıyor. Okyanustaki ısı tutulumunda meydana gelen bu artış, yüzeyin ısınma hızını azaltabilir.

Miami Üniversitesi Rosenstiel Fakültesi Atmosfer Bilimleri Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olan Maofeng Liu, “Bir dizi iklim modeli deneyi yürüterek, küresel ısınma hızını etkileyen yeni bir işleyiş olduğunu keşfettik” diyor. “İklim modeli canlandırmaları ile geride bıraktığımız onlarca yılda yapılan gözlemler arasındaki uyuşma, insan kaynaklı ısınma sebebiyle tuzluluk oranında meydana gelen değişimlerin, okyanustaki ısı tutulumunu artırabileceğini gösteriyor.” Araştırma Nature Climate Change bülteninde yayımlandı.