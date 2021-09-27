Gemilerin kılavuzu Nildeniz Kaptan

Hakan Atis'in yazısı şu şekilde:

"Kadınların denizciliğin her alanında başarılı olduğu bir ülkeyiz. Bu gelişmeyi önemsiyorum ve destekliyorum. Bu nedenle sizlerle başarılı bir kadın kaptanımızın öyküsünü paylaşacağım. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2004 mezunu Kaptan Nildeniz Sütçü Şen, profesyonel iş yaşamına “uzak yol zabiti” olarak başladı. Genellikle tanker ve kimyasal tanker gemilerinde yaklaşık on yıl boyunca sırasıyla 3-2 ve 1. zabit olarak görev yaptı. Daha sonra gerekli mesleki süreçlerin hepsini başarıyla aşıp bir yıl boyunca “uzak yol kaptanı” olarak maviliklerde boy gösterdi. Ardından kılavuz kaptanlık için gereken eğitim ve stajını başarıyla yerine getirdi. Halen kılavuz kaptanların kurduğu Dekaş/Ankaş’ta görev yapıyor.

Aileden gelen sevgi

Nildeniz kaptan, çocukluk yıllarında babasıyla Erdek’te balığa çıkarak aşina olduğu mavilikleri profesyonel iş yaşamının odak noktası yapışını ve kadın kaptanlığın nasıl karşılandığını şöyle anlatıyor: “Ailem beni her zaman destekledi. Bu nedenle mesleğime devam etmemde kendi seçimim ve mücadelem olduğunu bilmek bana büyük fayda sağladı. Çarmıhtan veya borda iskelesinden gemiye çıkarken şaşkınlıkla karşılayanların olması beni sevindiriyor açıkçası. Bazen gözlerine inanamayıp kim olduğumu soranlar da oluyor. Görev saham İzmit Körfezi Darıca Burnu’nda başlıyor. Yelkenkaya Feneri civarında kılavuz alım bölgesi var. Hemen her tip ve tonajda gemiye hizmet veriyoruz.”

Kılavuzluğun püf noktaları

Nildeniz Sütçü Şen, geleceğin genç kadın denizcileri için iyi bir örnek. Peki, kılavuz kaptanlığın püf noktaları nedir? Deneyimli isim bu sorumu kısaca şöyle yanıtlıyor: “Başlangıç noktası, gemiye emniyetle ve zamanında katılmak. Bu süreç, genellikle yol üstünde (hareket halinde) başlıyor. Çıkılan geminin kaptanıyla doğrudan iletişim ve gereken tüm bilgiye eksiksiz sahip olmak gerekiyor. Beş gün vardiya sonrası evde on gün dinlenme şeklinde çalışma takvimimiz var.

Gemi trafik yoğunluğuna göre vardiya içinde 24 saat boyunca çalışma devam ediyor. Gelen gemilerin kılavuz binmeden önce emniyet ve sağlık kontrollerinin eksiksiz sağlanması önem taşıyor. Özellikle pilot çarmıhı gibi ekipmanların kontrolü çok önemli. Biz binerken gözle yaptığımız inceleme hem geç hem de yetersiz oluyor. Maalesef kazaların bedeli de çok ağır oluyor. Elimizden alınan yıpranma hakkının geri verilmesi de bizler için önem taşıyor.”

Kaynak: Hakan Atis - Milliyet