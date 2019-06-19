ARTI Mühendislik CADMATIC semineri düzenledi

Dünya genelinde 300’ün üzerinde tersane, dizayn ofisi, mühendislik ve danışmanlık firması tarafından kullanılan CADMATIC programının Türkiye temsilcisi olan ve aynı zamanda özel gemi tasarımı ve danışmanlığı hizmeti veren ARTI Mühendislik, Türkiye temsilcisi olduğu CADMATIC programının yeni versiyonuyla gelen yeniliklerin ele alındığı bilgilendirme semineri düzenledi.

Tersane, dizayn ofisleri ve mühendislik firmalarından katılan sektör temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği seminerler TEKNE ve DONATIM olmak üzere iki farklı alanda gerçekleşti.

TEKNE konulu düzenlenen seminerde CADMATIC Hollanda ofisinden Juan Prieto tarafından detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen DONATIM seminerinde ise CADMATIC Hollanda ofisinden Henk Kramer önemli bilgilendirmelerde bulundu.

CADMATIC programının son sürümüyle gelen yenilikler ve bunların sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgi paylaşımının yanı sıra yazılımın son bilgi yönetimi ve görselleştirme araçlarından eSHARE hakkında da kapsamlı bir sunum yapıldı.

Seminerler, soru-cevap kısmı ve sertifika takdimiyle sona erdi.

CADMATIC hakkında

Ülkemizde pek çok tersane, dizayn ofisi ve mühendislik firması tarafından tercih edilen program, en ileri 3 boyutlu gemi tasarımı yazılımı çözümleri arasında yer alıyor. Yazılım, hem tasarım hem de geminin üretiminde önemli ölçüde zaman ve ekonomik tasarruf sağlıyor.

3 boyutlu tekne, boru tesisatı ve donatım modellemesinde bir dizi ileri özellik sunan CADMATIC, çevrimiçi çarpışma kontrolü, endaze, tekne modeli ve donatım modeli arasındaki geliştirilmiş topoloji, işlerin tekrar yapılmasını önlüyor ve modifikasyonları son derece kolay hale getiriyor.

Vira Haber