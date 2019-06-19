Çevreciler Kilimli’de gemi söküm tesisine karşı

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı M. Yesari Sezgin, Vali Erdoğan Bektaş’ın Kilimli ilçesine gemi söküm tesisi kurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Başkan Sezgin, “Kilimli Alacaağzı mevkiinde imar planında gemi söküm yeri olarak ayrılmış bulunan alanda yapılması düşünülen, çevreye, doğaya ve gelecek nesillerimize vereceği zararlar açık olan gemi söküm tesisi yapımı tekrar gündemde yer almaktadır” dedi.

Sezgin, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Gemi söküm tesislerinin en ölümcül sanayi sektörlerinden biri olduğu hepimizin malumudur. Gelişmiş ülkeler bu sektörü kaldırma yoluna gidiyor, yeni tesis kurulmasına müsaade etmiyor ve mevcut tesisleri de çalıştırmıyor. Türkiye’de Aliağa dışında başka bir tesis yoktur. Denizcilik Müsteşarlığı internet sitesinden de görülebileceği gibi Kilimli Alacaağzı dışında ülkemizde gemi söküm tesisi olarak yeni başka bir proje yer almamaktadır. Bu tesisler yerel çevreyi asbest, madeni yağlar ve ağır metaller ile kirletmenin yanında Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki en zehirli maddeler arasında gösterilen poliaromatik hidrokarbonlar, poliklorlu bifeniller ve orgonotin bileşikleri yoluyla çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir. Sadece yapıldıkları alana değil, rüzgar ve deniz yoluyla asbest liftleri ile yaklaşık 25 kilometrelik yarıçapta bir alanı etki altında bırakarak etkileri yıllar sonra çevre ve sağlık üzerinde görülecek şekilde zarar verebilmektedir. Bu konuda bu tesisin ilk gündeme geldiği yıllarda da yetkililerimize çağrı yaparak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık. Bölgemizde yer almasına müsaade etmememiz gerektiği düşüncesi ile gemi söküm tesisleri yatırımlarının hayata geçmemesi için tüm Zonguldak kamuoyunun duyarlı olması ve bu konunun tekrar her yönüyle incelenerek gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki görüşlerimizi tekrar paylaşmak istiyorum.”

Vira Haber