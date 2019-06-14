Kurulduğu 2001 yılından bu yanan özel gemi tasarımı ve danışmanlığı hizmetleri veren ve 2005 yılından itibaren de gemi inşa sektörünün en çok kullandığı bilgisayar programlarından biri olan CADMATIC’in Türkiye temsilciliğini yürüten Artı Mühendislik, yazılımla ilgili son gelişmelerin aktarılacağı bir seminer programı düzenliyor.

CADMATIC yazılımının son versiyonunda yer alan yeniliklerin aktarılacağı seminer, TEKNE ve DONATIM olmak üzere iki farklı alanda sunulacak. CADMATIC firmasının yurt dışından gelecek uzman ekibi tarafından verilecek seminer, 18 Haziran Salı günü Tuzla’daki Holiday Inn’de gerçekleştirilecek. Sabah 09.00’da başlayacak seminer tüm gün sürecek ve akşam 18.00’de son bulacak.

Seminer programı kapsamında ayrıca, CADMATIC yazılımının son bilgi yönetimi ve görselleştirme araçlarından eSHARE hakkında da kapsamlı bir sunum yapılacak.

Artı Mühendislik yetkilileri, TEKNE ve DONATIM alanlarındaki sunumların eş zamanlı olarak yapılacağını hatırlatırken, ilgi gösterecek firmaların en az ikişer temsilciyle katılmasının yararlı olacağı bilgisini paylaşıyor.

Vira Haber