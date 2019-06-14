Önce envanter, sonra strateji

Toplantı her zaman olduğu gibi Deniz Ticaret Odası’nın Fındıklı’daki genel merkez binasında gerçekleşti. Nispeten düşük yoğunluklu geçen toplantıda meclis envanter çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat boyunca tartışıldı.

Denizcilik sektörünün envanterini çıkarması için anlaşılan şirketin başında yer akan Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu kapsamlı bir sunum yaptı. Denizcilik sektörünün röntgeninin çekilmesi için yapılan envanter çalışmaları hakkında Kaykayoğlu inovasyon grubu adına sunum yapan Prof. Dr. Reha Kaykayoğlu, meslek komiteleri ile tek tek görüşülüp sayısal verilerin ilk elden toplanacağını söyledi.

Kaykayoğlu, maddi verilerin yanı sıra tecrübe, referanslar gibi soyut verilerin de çalışmada toplanıp analiz edileceğini söyledi. Kaykayoğlu, yaptığı uzun sunumda hedeflerinin 2023 yılına kadar denizcilik sektörü ile ilgili rakamları belirlemek olduğunu anlattı. Ayrıca envanteri en doğru şekilde oluşturmalarının hem teknolojik olarak ilerlemeye, hem denizcilik sektörü olarak dünya liginde daha yukarılara çıkılabileceğini belirtti. Sunumun ardından Harun Şişmanyazıcı ve Cihan Ergenç envanterin stratejik plana dönüştürülmesi durumda gerçekten başarılı olacağını vurguladı.

Toplantıda geleneksel hale gelen Kaptan Semih Dinçel’in yaptığı navlun piyasası analizleri ile devam etti Toplantının kapanış konuşmasını da İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptı. Kıran, toplantıya özellikle katılım gösterenlerin sabır gösterip sonuna kadar kalmasını talep etti.

STAJ İHTİYACI

Başkan Kıran konuşmasında ilk olarak Deniz Ticaret Odası olarak açtıkları “staj portalı”ndan bahsetti. Portala 230 öğrencinin staj talebiyle başvurduğunu anlatan Tamer Kıran buna karşılık armatörlerden gelen talebin de daha fazla olması gerektiğini bildirdi. Her yıl iki bin kadar öğrencinin staj ihtiyacı olduğunu, bunun karşılanmasının denizcilik sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu sözlerine ekleyen Kıran gemi sahiplerinin bunu göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.

ENVANTER ÖNEMLİ

Envanter çalışmasına da değinen Başkan Kıran; Envanter çalışmasını çok önemsiyoruz. Salih Zeki Çakır ve Adem Kocadağ çok fazla zaman harcıyorlar bu konu için. Reha Hoca ve ekibi başka bir bakış açısıyla olaya girdi. Yeterli ve doyurucu cevaplar aldık. Çalışma başladı. Ekibe ne kadar yardımcı olursak çıkacak sonuç o kadar sağlıklı çıkacaktır. İnşallah yıl sonunda bu çalışmanın meyvelerini toplarız. Bu çalışmaya destekleriniz bekliyoruz.

İki meclis önce sizden Bodrum Şubesinin satılması ve kirada olunması ile ilgili yetki aldık. Sahibi olduğumuz binayı 2 milyon 750 bin TL’ye sattığımızı belirtmek istiyorum. Bununla ilgili 93 bin TL civarında masraf ettik. Yeni binayı satın almak istiyoruz. 20 bin TL kira ödeniyor. Makul bir yerde buluşabilirsek binayı satın almak istiyoruz."

Vira Haber